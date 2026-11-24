Al Nassr'ın Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo, uzun süredir devam eden bir laneti sona erdirdi ve Faslı forvet Abderrazak Hamdallah'ı geride bırakarak Suudi Arabistan ekibinin AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki tahtına oturdu.

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Al Nassr, bugün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Sadd'ı konuk etti . Karşılaşma, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının beşinci haftasında oynandı.

Maçın 12. dakikasında Cristiano Ronaldo, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından Al Nassr lehine penaltı kazandı.

Penaltıyı kullanmak için topun başına bizzat geçen Ronaldo, 13. dakikada kaleci Meshaal Barsham'ın sağından yaptığı füze gibi vuruşla topu ustalıkla ağlara gönderdi.

Böylece Portekizli yıldız, mevcut sezonun başından bu yana Al Nassr formasıyla penaltı atışlarında peşini bırakmayan laneti kırmış oldu.

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Ronaldo, geçen cuma günü ezeli rakip Al Ahli ile oynanan ve Roshn Suudi Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen klasikte de bir penaltı kaçırmıştı. O mücadele 1-3'lük mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

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İstatistik kuruluşu Opta'ya göre Ronaldo, Roshn Ligi'nde bu sezon kullandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Portekizli yıldız daha önce 20 Ekim'de Neom'un 1-0 yenildiği maçta kaleci Marcin Bułka karşısında bir penaltıyı değerlendirememişti.

Bu sayı, Ronaldo'nun geçen sezon Roshn Ligi'nde kaçırdığı toplam penaltı sayısına eşit. Portekizli yıldız geçen sezon 8 penaltının 6'sını gole çevirmişti.

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Ayrıca Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ocak 2023'te Al Nassr'a katılmasından bu yana Roshn Ligi'nde ilk kez üst üste iki penaltıyı gole çeviremedi.

Ronaldo'nun Roshn Suudi Ligi'nde Al Nassr formasıyla attığı son penaltı golü, 3 Nisan'da Al Najma'nın 5-2 yenildiği maça uzanıyor. Portekizli yıldız, penaltıdan gol sevincini yeniden AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te yaşadı.

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Portekizli yıldızın attığı bu gol, kendisi için tarihi bir anlam taşıyor; zira bu golle Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Ronaldo, Al Nassr formasıyla AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki gol sayısını 17'ye çıkardı ve turnuvada Al Nassr adına 16 gol atan Faslı forvet Abderrazak Hamdallah'ı geride bıraktı.

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Portekizli süperstar, kariyerindeki gol sayısını da 987'ye yükseltti. Böylece futbol tarihinde 1.000 gole ulaşan ilk oyuncu olmasına yalnızca 13 gol kaldı.

Bu gol, Ronaldo'nun AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in bu sezonki edisyonunda Al Nassr formasıyla attığı ikinci gol oldu. Portekizli yıldız, lig aşamasının ikinci haftasında Al Nassr'ın 3-1 kazandığı maçta Özbek ekibi Neftchi'nin filelerini havalandırmıştı.