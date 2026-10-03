Cumartesi akşamı Uluslar Ligi'nde İngiltere karşısında alınan 0-7'lik yenilgi, örneğin günlük gazete Jutarnji List tarafından "doğal olmayan, kabul edilemez bir felaket" olarak değerlendirildi. Devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Biz sadece elit seviyeye ait değiliz, San Marino'ya dönüştük! Çeyrek final hayalleri suya düştü, uyanış yirmi biradan sonrakinden daha acı."

Ülkedeki diğer medya organlarında da benzer bir hayal kırıklığı hakimdi. Index Sport, "Çaresiz Hırvatistan tarihinin en ağır yenilgisini aldı" diye yazdı. 24Sata bunu "muazzam bir utanç!" olarak nitelendirdi. telegram.hr ise "emsalsiz ve son derece küçük düşürücü bir çöküş" ifadesini kullandı.

Kazanan tarafta ise elbette tepkiler çok farklıydı. Daily Mail, "İngiltere mutluluktan havalara uçuyor. Erkekler çocuklara karşı. Bu çocuk oyuncağıydı" başlığını attı. Sun ise şu yorumu yaptı: "Thomas Tuchel'in takımı, İngiltere Milli Takımı tarihindeki en görkemli deplasman performanslarından biriyle ortalığı kasıp kavurdu."

Tuchel'in İngiltere'si, Rijeka'da 6000 çocuk ve gencin önünde oyunu istediği gibi domine etti. Geçen yıl Hırvat taraftarların ırkçı taşkınlıkları nedeniyle UEFA aslında seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Ancak bir düzenlemeye göre 14 yaşına kadar çocukların yine de ücretsiz şekilde stada girmesine izin veriliyor ve böylece tribünler oldukça doluydu.

Harry Kane (2), Jude Bellingham (1), Anthony Gordon (1), Bukayo Saka (2) ve Morgan Rogers (1), Dünya Kupası üçüncüsünü sansasyonel ve skor itibarıyla da tamamen hak edilmiş bir galibiyete taşıdı.

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Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic ne dedi?

Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic bunu "tüm zamanların en büyük yenilgisi" olarak nitelendirdi ve herkesten af diledi. "Üzgünüm. Hayal kırıklığı içindeyiz. Taraftarlar için üzgünüm, tribündeki çocuklar için üzgünüm. Tüm Hırvat taraftarlar için üzgünüm. Az önce oyuncuların yanındaydım, kısa bir konuşma yaptık ve bu bizim için en kötüsü. Bunu asla beklemiyorduk" dedi eski Bundesliga ve Premier League profesyoneli.

Üç maçta topladığı üç puanla Hırvatistan, Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta üçüncü sırada yer alıyor. İspanya dokuz puanlık maksimum performansla grubun lideri, onu İngiltere (6) takip ediyor. Çekya (0) ise son sırada.