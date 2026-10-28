Fas Milli Takımı'nın eski kaptanı Mehdi Benatia, 2026 Ballon d'Or nihai sıralamasıyla ilgili, özellikle de Inter Miami yıldızı Lionel Messi ile Barcelona orta saha oyuncusu Rodri konusunda görüşlerini paylaştı.

Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazanmış, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe (ikinci) ile Barcelona kanadı Lamine Yamal'ın (üçüncü) önüne geçmişti.

Juventus ve Bayern Münih'in eski savunmacısı, Lionel Messi'nin beşinci, Rodri'nin ise dördüncü sırada yer almasını hak edilmemiş buluyor.

Benatia, "Foot Mercato" ağının aktardığına göre Messi hakkında şunları söyledi: "Bütün yılı Miami'de geçirip sezonu beşinci sırada mı bitiriyorsun? Avrupa futbolu taraftarları Messi'yi Olise'den daha fazla mı izledi?"

Şunları ekledi: "Dünya Kupası'nda muhteşemdi, bu doğru, ve bütün takım onun için oynuyor. Ona tüm saygım var, kendisi bizim kuşağımızdan. Ama bana Messi'nin beşinci sırada olduğunu nasıl söylersiniz?"

Rodri konusunda ise eski Faslı milli oyuncu şöyle konuştu: "Sezon boyunca yalnızca 4 ay oynamışken nasıl olur da dördüncü sırada yer alır?"







