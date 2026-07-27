Tüm skandalları görmezden geldi: Infantino sessizliğini bozdu ve "yalan yayanlara" saldırdı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinden bir hafta sonra sessizliğini bozdu ve Meksika, Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvayı savundu. Infantino, Instagram hesabında yayımladığı uzun bir mesajda dünya basınına sert bir saldırı başlatarak basını "nefret ve yalan söylentiler yaymakla" ve "nefret tohumları ekmekle" suçladı; turnuvaya yönelik eleştirileri ve tartışmalara yol açan kararları ise görmezden geldi.

Turnuva sırasında ya da sonrasında düzenlenmeyen geleneksel basın toplantısının yerini alan paylaşımında İtalyan-İsviçreli lider, geçtiğimiz 19 Temmuz'da İspanya'nın Arjantin'i (uzatmaların ardından 1-0) yenmesiyle sona eren turnuvanın başarısını övdü ve Dünya Kupası'nın "insanlığı mümkün olan en iyi şekilde kutladığını", turnuvaya katılan herkesin ise "güven içinde ve mutlu olduğunu" vurguladı.

Infantino ayrıca üç ev sahibi ülke arasındaki iş birliğini de överek, bu ülkelerin "savaş halindeki iki ülkeyi birleştirmek için yorulmadan çalıştığını" belirtti; bu sözleriyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a atıfta bulundu. "İran, herhangi bir olay ya da çatışma yaşanmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaptı" diyen Infantino, FIFA'nın "bu sevgi, sevinç ve birlik anlarını görmekten büyük bir gurur ve derin bir duygulanma duymaktan başka bir şey yapamayacağını" ekledi.

Eleştirilere kulak tıkadı

Turnuvaya destek mesajını verdikten sonra FIFA Başkanı, örgüte yöneltilen tüm eleştirileri ele aldı ve özellikle gazetecileri hedef alarak "kalemlerinin, kâğıtlarının ve ekranlarının arkasından nefret ve yalan söylentiler yayanları" sert bir dille eleştirdi; bu kişileri "nefret tohumları ekmekle" suçladı.

Ayrıca uluslararası basının "yalnızca vizeleri reddedilen az sayıdaki kişiden bahsettiğini, vize verilen milyonlarca kişiyi ise görmezden geldiğini" vurguladı; bu sözleriyle Haiti, Senegal ve Özbekistan gibi çeşitli ülkeleri hedef alan, Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş kısıtlamalarına yöneltilen geniş çaplı eleştirilere yanıt vermeye çalıştı.

Infantino, bazı kurulların aldığı hakem kararlarına ve disiplin kararlarına yöneltilen eleştirileri de ele alarak, gözlemlenen uygulamaların "dünyanın en büyük liglerinden bazılarında geniş çapta kabul gördüğünü" vurguladı; bu sözleriyle geniş çaplı bir tartışma yaratan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA'nın kararı üzerindeki etkisine dair soru işaretleri doğuran, Nijeryalı Folarin Balogun'un cezasının kaldırılması meselesine açıkça atıfta bulundu.

Örnek olarak Haiti, kısıtlamalara ve girişi engellenenlere ise görmezden gelme

Infantino mesajında dikkat çekici bir şekilde Haiti'yi, "Dünya Kupası öncesinde saygısızlığa uğrayan, ancak değerini kanıtlayan" bir takım örneği olarak gösterdi. Fransız L'Équipe gazetesine göre ise Infantino, FIFA'nın bizzat Haiti'den, açılış maçından yalnızca 4 gün önce "siyasi" kabul edilen bir çizim nedeniyle formasını değiştirmesini istediğini göz ardı etti; ayrıca Haiti, Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş kısıtlamalarıyla hedef alınan ülkeler arasındaydı.

Gazeteye göre FIFA Başkanı, turnuvada bir maçı yönetmesi planlanmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi engellenen Somalili hakem Omar Artan'dan da söz etmedi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginliği de görmezden geldi; İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımı son ana kadar tehlikedeydi ve ülkenin girişi, İran'ın haksız bulduğu katı kurallara bağlanmıştı.

Infantino, geniş kitlelerin maçları stadyumlarda takip etmesini engelleyen yüksek bilet fiyatlarına yöneltilen sert eleştirileri de göz ardı etti; öyle ki bu turnuva, spor ve medya çevrelerinde geniş çaplı tartışmalara yol açan birçok örgütsel ve siyasi sorunla gölgelendi.