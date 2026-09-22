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imago-sport-1078330004.jpgZUMA Press Wire
Çeviri:

"Tüm sınırları aştı": Real Madrid, kanalını terör gazetelerine benzeten bir gazeteciyi tehdit etti

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
İspanya

İspanyol gazeteci, Kraliyet kulübüyle alay ederek onu başarısızlığın nedenleri karşısında "körlükle" suçladı

Real Madrid, İspanyol gazeteci Juanma Castaño'ya, kulübün resmî kanalını terörü destekleyen gazetelerden birine benzetmesi nedeniyle sert bir saldırı başlattı ve yargı yoluna başvurmakla tehdit etti.

Kraliyet kulübü bugün salı günü resmî bir açıklama yayımlayarak, Castaño'nun bugün "ABC" gazetesinde yayımladığı bir makalede yer alan ve Real Madrid'in resmî medya organını "Gara" gazetesiyle karşılaştırdığı ifadelerini şiddetle eleştirdi.

"Marca" gazetesinin öne çıkardığına göre, Castaño "Real Madrid savaş halinde" başlığını taşıyan makalesinde şöyle yazdı: "Resmî televizyonda, ki bu radikal Florentino yanlısı çizgiye sahip Gara gazetesidir, yerel müsabakalardan ayrılmayı talep ediyorlar."

Real Madrid, bu karşılaştırmayı "tamamen reddedilen ve hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve medya organının, "tarihinde ETA terör örgütünün dünyasıyla bağlantısı bulunan" bir gazeteye benzetilmesinin "tüm sınırları aşan son derece tehlikeli bir aşırılığı temsil ettiğini" vurguladı.

Kulüp açıklamasında, "Real Madrid kanalının bilgilendirme ve kulübün, üyelerinin ve taraftarlarının çıkarlarını savunma hakkını meşru bir şekilde kullandığını" vurgulayarak, kanalı "124 yıla uzanan bir tarihe sahip, dünya çapında milyonlarca taraftarın duygularını ve değerlerini temsil eden bir kulübün resmî medya organı" olarak niteledi.

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Real Madrid açıklamasını kararlı bir üslupla sonlandırarak, "hiçbir şekilde kabul edilemez bir saldırı karşısında uygun gördüğü önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu" vurguladı.

Bu, Real Madrid'in İspanya Ligi Birliği "La Liga" başkanı Javier Tebas'ın saldırısına yanıt verdiği açıklamayı saatler önce yayımlamasının ardından bugün yaptığı ikinci resmî açıklama oldu.

Castaño'nun makalesi, "Metropolitano" stadında oynanan Atlético Madrid karşısındaki başkent derbisinin ardından Real Madrid taraftarlarının tepkilerini ele almıştı.

Gazeteci, "derbideki en tartışmalı iki pozisyonun iki açık kırmızı kartı hak ettiğini" itiraf etti ve Real Madrid'in "hakemden, video teknolojisinden ve hakem komitesinden duyduğu öfkeyi ifade etme konusunda tamamen haklı olduğunu" da kabul etti.

Ancak aynı zamanda, kulübün çektiği sıkıntıların nedenlerini yalnızca hakemlikle sınırlamanın, kendi ifadesiyle, "uzun bir döneme dayanan bir meseleye karşı kör olmak anlamına geldiğini" belirtti.

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