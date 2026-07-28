Tüm sınırları aştı: Arsenal, Vinicius Junior için rekor bir teklif hazırlıyor

İngiliz ekibi Arsenal'in, İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ı kadrosuna katmak için olağanüstü bir teklif sunmaya hazırlandığı ve yaz transfer dönemini sarsabilecek, aynı zamanda Arsenal'e dünyanın en parlak yıldızlarından birini kazandırabilecek bir anlaşmaya imza atmak istediği belirtiliyor.

İngiliz "Telegraph" gazetesinin aktardığına göre Arsenal, Vinicius'u kadrosuna katılmaya ikna etmek için haftalık 400 bin sterlini aşan bir maaş vermeye hazır durumda. Bu değerle anlaşmanın tamamlanması hâlinde Brezilyalı oyuncu, Londra kulübünün tarihindeki en büyük sözleşmenin sahibi olacak.

Vinicius'un Real Madrid ile Haziran 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor; ancak "Telegraph", son dönemde oyuncunun İspanyol kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çekti.

Arsenal'in bu hamlesi, takımın Morgan Rogers'ı kadrosuna katma yarışını Chelsea'ye kaptırmasının ardından yeni bir hücum kanadı oyuncusuna duyduğu ihtiyaç nedeniyle geldi.

Gazeteye göre Vinicius transferinin gerçekleşmesi hâlinde bu, Premier Lig şampiyonundan gelecek güçlü bir mesaj niteliği taşıyacak; özellikle de Brezilyalı oyuncunun şu anda dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olarak kabul edilmesi göz önüne alındığında.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızına sıkı sıkıya sahip çıkması nedeniyle anlaşma kolay görünmüyor. Ancak sözleşme yenileme konusunda şu ana kadar bir uzlaşıya varılamamış olması ile birlikte Arsenal'in kulüpteki önceki tüm maaş sınırlarını aşan devasa bir maaş vermeye hazır olması, yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarından birinin kapısını aralayabilir.

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