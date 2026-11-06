"Tüm serbest vuruşları atmama izin verdiğiniz için teşekkürler" Ronaldo'nun vedasına Almanya'dan iğneleyici gönderme

Alman "11 Freunde" dergisi, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıklamasını kaçırmadı ve kendine özgü alaycı dokunuşunu da eklemeyi ihmal etmedi; veda videosunu, Portekizli yıldızın söylediği sözlerle hiçbir ilgisi olmayan alaycı bir Almanca çeviri eşliğinde paylaştı.

Ronaldo, dün perşembe günü Portekiz Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladı; 5 dakika süren bir video aracılığıyla, milli takım forması altında geçirdiği 23 yıl boyunca kendisine eşlik eden herkese bir teşekkür mesajı iletti. Bu açıklama, Jorge Jesus'un yeni aday kadrosunu açıklamasından yalnızca bir gün önce geldi.

Ronaldo'nun paylaştığı veda videosunu izleyin

Karar, dünya basınından geniş ilgi gördü. Basın, Portekiz kaptanının kariyerinin sona ermesine yorum yapmakta gecikmedi; övgü mesajları ve mirasına saygı ifadeleri öne çıkarken, Alman dergisi onun vedasını alaycı bir üslupla sunmayı tercih etti.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

"11 Freunde", videoyu alaycı çalışmalarıyla tanınan Tobias Ahrens'in hazırladığı bir Almanca çeviri eşliğinde paylaştı; Ahrens, Ronaldo'nun mesajının içeriğini, yıldızın sahadaki bazı davranışlarıyla dalga geçen hayali bir metinle değiştirdi.

Alaycı çeviride şu ifadeler yer aldı: "Dostlar, bir an için beni dinleyin. Açık konuşacağım: Bırakıyorum. Sadece hepinize teşekkür etmek istedim, özellikle de o (Siu) adı verilen saçmalıkta bana ayak uydurduğunuz için. Yemin ederim, başta Marcelo'yla yaptığım bir iddiadan başka bir şey değildi. Yetişkin adamların havaya zıplayıp dönmeyeceğini ve bağırmayacağını sanıyordum, ama siz ne yaptınız? Beni taklit ettiniz."

Alaycı metin şöyle devam etti: "Ayrıca sonuncusu 5 yıl önce file bulmuş olmasına rağmen tüm serbest vuruşları atmama izin verdiğiniz için de teşekkürler. Ve şortumu neredeyse böbreklerim görünecek kadar yukarı çektiğimde kimse gülmediği için teşekkürler. Benim için bir onurdu. Rekorlarıma iyi bakın."

Ronaldo, Portekiz formasıyla ilk çıkışından bu yana 23 yıl süren kariyerini noktaladı. Bu süre zarfında 234 maça çıktı, 146 gol attı ve başta 2016 Avrupa Uluslar Kupası olmak üzere üç kupa kazandı; buna UEFA Uluslar Ligi'nde iki şampiyonluk da eklendi.