Tüm rekorların peşinde: Mbappé, Deschamps’ı yakaladı… ve Fransa’nın efsanesini tehdit ediyor

Fransa, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselme biletini almayı hedeflerken, “Les Bleus”un kaptanı Kylian Mbappé, tarih boyunca ülkesinin formasını giyen en önemli isimler arasındaki yerini pekiştiren yeni bir kişisel dönüm noktasına ulaştı.

Opta istatistiklerine göre, “Mbappé, bu Pazar sabahı Paraguay ile oynanan son 16 turu maçında forma giydi ve bu, Fransız milli takımındaki 103. uluslararası maçı oldu.”

Ağ, bu rakamın Mbappé’yi şu anki teknik direktörü Didier Deschamps ile eşit konuma getirdiğini vurguladı; ikili, Fransa formasıyla en çok maça çıkan oyuncular listesinde dokuzuncu sırayı paylaşıyor.

Ayrıca Real Madrid yıldızı, Fransa’nın Dünya Kupası tarihindeki en çok maça çıkan oyuncular sıralamasındaki konumunu da pekiştirdi.

"Stats Foot" verilerine göre Mbappé, 19 maçla Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Fransız oyuncular listesinde ikinci sırada yer alıyor ve Antoine Griezmann ile eşit durumda; bu listenin başında ise 20 maçla rekoru elinde tutan emekli kaleci Hugo Lloris bulunuyor.

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Mbappé ve takım arkadaşları, 32'li turda Almanya'yı eleyen Paraguay karşısında sürprizlerle karşılaşmamaya özen gösteriyor. Böylece Mbappé, daha fazla rekor kırma yolunda ilerleyerek Lloris'in rekoruna eşitlemeyi ve bu turnuvanın gol krallığı ile genel olarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanı için Lionel Messi ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Messi dün Arjantin’i Yeşil Burun Adaları tuzağından kurtardı; 3-2’lik galibiyette bir gol atarak bu turnuvadaki gol sayısını 7’ye, Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını ise 20’ye çıkardı.

Mbappé, her iki listede de Messi’nin arkasında ikinci sırada yer alıyor. Paraguay maçı öncesinde 2026 Dünya Kupası’nda 6 gol atmış olan Mbappé’nin, turnuvanın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu sıralamasındaki toplam gol sayısı ise 18’e ulaştı.

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