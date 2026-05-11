Tüm profesyonelleri daha zengin yaptı ama kendisi yoksul bir adam: Jean-Marc Bosman'ın acı hikayesi





Pratikte kendisi hariç neredeyse tüm profesyonel futbolcuları (ve onların menajerlerini) çok daha zengin eden adamın, futbolu sonsuza kadar değiştirmek gibi bir niyeti yoktu. Jean-Marc Bosman asi olmak istemiyordu; kulübü RFC Liège’i, Belçika Futbol Federasyonu’nu ve sonunda UEFA’yı Avrupa Adalet Divanı’nda dava etmeyi planlamamıştı.

Bosman, bugün kendi ifadesiyle futbola "harika bir şey vermek" istemiyordu. Ve her şeyden önce bunun için en ağır bedeli kendisi ödemeyi de istememişti. Gerçekte tam anlamıyla bir çöküş olan süreci "Kaotik bir hayatım vardı" diye anlatıyor: alkol, borçlar, depresyon, aile içi şiddet davası ve kronik para sıkıntısı. Bosman futbolu devrimleştirdi ama futbol artık onu istemedi. Bugün, "Üzücü ama en başından beri beni silmek istediler. Görmezden gelindim. Ama mevcut bir güç düzenine saldırdığınızda bir bedel ödediğinizi anladım" diyor.

Bosman o dönemde adalet istiyordu, evet, ama kendisi için. Tek isteği futbol oynamaya devam etmek ve Belçika Birinci Ligi ekibi RFC Liège ile sözleşmesinin 1990 yazında bitmesinin ardından Fransa 2. Lig takımı USL Dunkerque’e transfer olmaktı.

Bosman o sırada 25 yaşındaydı; Standard Liège altyapısında yetişmiş, profesyonel futboldaki ilk maçına da burada çıkmış, ortalama yetenekte bir ofansif orta saha oyuncusuydu. Ancak son iki yılda yerel rakip RFC formasıyla Division 1’de sadece 25 maça çıkmıştı. Bosman, RFC ile sözleşmesinin bitmesine sevinmişti; son aylar zor geçmişti. Teknik direktör ve yönetimle tartışmıştı. Kulüp ona sözleşme uzatma teklifi yapmıştı ama aylık sadece yaklaşık 850 avro maaş öneriyordu; yani önceki ücretinin yalnızca dörtte biri. 1990 yılından söz ediyoruz ama Batı Avrupa’da bir birinci lig futbolcusu için 850 avro mu? Bu, o zaman bile hayli gülünçtü; Belçika’da bir fabrika işçisi o dönemde yaklaşık 1000 avro kazanıyordu. Dunkerque’den gelen teklif tam zamanında geldi; lig ikiydi ama Fransa’daydı, yani Belçika’dan daha büyük bir futbol ülkesinde. Üstelik memleket sınırının hemen dibindeki bir şehirde oynayabilecekti. Bosman gibi bir oyuncu için sağlam bir teklifti.

Dönemin kulübü, Jean-Marc Bosman için devasa bir bonservis bedeli istedi

Tek sorun şuydu: RFC Liège, Bosman’ın öyle kolayca gitmesine izin vermek istemedi ve 10 numarası için 600 bin ile 800 bin avro arasında bonservis talep etti. Dikkat: Sözleşmesi sona ermiş ve kendisine kısa süre önce Belçika asgari ücret seviyesinde yeni sözleşme önerilmiş bir oyuncu için.

Dunkerque bu kadar para ödemek istemedi ya da ödeyemedi, Liège de transfere izin vermedi. Böylece Bosman isyankâr oldu. Profesyonel statüsünden vazgeçti, yeniden amatör statüye geçti ve böylece Liège’den ayrılabildi. Formunu korumak için önce Fransa beşinci liginde bir takıma, bir yıl sonra da Hint Okyanusu’ndaki Fransız adası La Reunion’da bir birinci lig kulübüne katıldı. Ama hepsinden önemlisi, Bosman eski kulübü ile Belçika Futbol Federasyonu’na tazminat davası açtı.

Sportif açıdan Bosman’ın transferleri kayda değer değildi; La Reunion’da mutlu olamadı ve 1992’de Belçika’ya döndüğünde hiçbir kulüp onunla sözleşme imzalamak istemedi. İşsizlik maaşı başvurusunda bulundu ama reddedildi. Eski profesyonel futbolcu, o yıllarda bir ara anne ve babasının evinin garajında yaşıyordu.





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Bosman kararı, futbolu öncesi ve sonrası diye ikiye ayırdı

Mahkemede işler daha iyi gitti. Daha 1990’da Belçika’daki mahkemeler, Dunkerque’e transferinin bonservis gerektirmemesi gerektiğine hükmetti. Ancak kulüp ile futbol federasyonu bu kararlara direndi; UEFA’ya göre futbol konusunda sıradan mahkemeler yetkili değildi, futbol hakkında sadece futbol karar verebilirdi, federasyon bunda ısrar etti. Ancak futbol burada hesabı AB’yi hesaba katmadan yapmıştı: Belçika yargısı ve Bosman, Avrupa Adalet Divanı’na başvurdu. Amaçları, profesyonel futbolcuların da AB’de geçerli olan iş yerini serbestçe seçme hakkından yararlanması gerektiğine dair emsal bir karar çıkarmaktı.

Futbol kulüpleri ve federasyonlar öfkelendi, futbolun çöküşünü resmetti. Dönemin UEFA Başkanı Lennart Johansson, "Avrupa Birliği kulüp futbolunu yok etmeye çalışıyor" diye çıkıştı. Daha sonra FIFA’nın başına geçecek olan, o dönemde ise FIFA Genel Sekreteri olan Sepp Blatter da kendini hakları elinden alınanların kurtarıcısı gibi göstermeye çalıştı: "Zenginlerin daha da zenginleşmesine izin verip buna hiçbir şey söylememeli miyiz?"

Ama hiçbir şey fayda etmedi: Aralık 1995’te futbolu öncesi ve sonrası diye ayıran karar çıktı.

Bosman kararından önce oyuncular çalışan değildi; adeta serf gibiydiler ve fiilen kulüplerine aittiler. Oyuncular, mevcut kulüpleri izin verirse takım değiştirebiliyordu; hatta o kulüple sözleşmeleri bitmiş olsa bile. Bosman kararından sonra ise oyuncular, sözleşmeleri sona erdiğinde istediklerini yapabildi. Oyuncular kulüpler karşısında avantaj elde etti: Kulüpler sözleşmeleri mümkün olduğunca erken uzatmaya çalışmak zorundaydı, ancak bunun bir bedeli vardı; oyuncu maaşları bir anda patladı.

Önceden sözleşmeler sona ermiş olsa bile bonservis bedeli ödeniyordu, sonrasında ise sözleşmesiz profesyoneller bonservissiz hale geldi ve çoğu zaman yeni kulüplerinden imza parası talep etti.

Önceden kulüpler, bir oyuncunun ne kadar pahalı olacağına ve ne kadar para kazanması gerektiğine aşağı yukarı tek taraflı biçimde karar verebiliyordu. Sonrasında ise oyuncular her şeyden önce giderek daha pahalı hale geldi.

Bosman kararından önce profesyoneller asgari ücrete oynuyordu, karardan sonra ise en üst liglerde ortalama yetenekteki profesyoneller bile gelir milyoneri oldu.

Önceden bir kulüpte yalnızca sınırlı sayıda yabancı oyuncu oynayabiliyordu; 1990’ların başında Avrupa liglerinin çoğunda bu sayı üçtü. Sonrasında ise bu durum en azından AB’den, daha sonra da tüm UEFA’dan profesyoneller için tarihe karıştı; 26 Aralık 1999’da Premier League’de Chelsea, ilk kez bir üst düzey lig maçına kadrosunda yalnızca yabancı profesyoneller bulunan bir takımla çıktı.

Jean-Marc Bosman bir dönem "bir dondurma bile alamıyordu"

Chelsea’nin o dönemki teknik direktörü, bir önceki yıl Chelsea’yi oyuncu-antrenör olarak Kupa Galipleri Kupası zaferine taşıyan İtalyan Gianluca Vialli’ydi. Bu arada Vialli, Bosman’dan önceki en pahalı oyuncuydu: Juventus, 1992’de genç forvet için Sampdoria Genoa’ya 17 milyon avro bonservis ödemişti. Bosman kararından bir buçuk yıl sonra Inter, Ronaldo için Barcelona’ya 26,5 milyon avro ödedi; 20 yıl sonra ise PSG’nin Neymar için Barcelona’ya ödediği 222 milyon avro tüm sınırları aştı.

Bosman kararı çok sayıda profesyonel futbolcuyu çok daha zengin yaptı ve futboldaki güç dengesini oyuncular lehine kaydırdı. Aynı zamanda, Blatter’ın bu noktada gerçekten haklı çıkacağı üzere, Top 5 liglerinin hakimiyetini de pekiştirdi: 1990’ların ilk yarısında karar öncesinde Ballon d’Or’da ilk 10’a giren oyuncuların yüzde 80’e yakını bu liglerde forma giyerken, Bosman’dan sonra Ballon d’Or’un baş aktörlerinin yüzde 98’i İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ya da Fransa’da oynadı.

Jean-Marc Bosman ise bunların hiçbirinden fayda görmedi. Bosman, "Herkes benden faydalanıyor. Mücadelemden. Sadece ben, ben hiçbir şey kazanmadım" diyor. 1996’da dönemin Belçika 2. Lig takımı RSC Visé formasıyla yedi maç daha oynadı. Davasının başlamasından dokuz yıl, Bosman kararından ise dört yıl sonra, 1999’da kariyerinin erken bitmesi nedeniyle 780 bin avro tazminat aldı. O para da kısa süre içinde tükendi; bir ara "bir dondurma bile alamıyordu". Davası sayesinde zengin olan Frank Verlaat ve Marc Wilmots gibi bazı Belçikalı profesyoneller, Bosman’ın geçinmesine yardımcı olmak için bağış yaptı. Bugün ise oyuncu sendikası Fifpro’dan aylık bir ödeme alıyor. En azından onu unutmayan birileri var. Bosman, "Herkes Bosman kuralını biliyor ama arkasındaki adamı kimse tanımıyor" diyor, "Ben yüzü olmayan bir adamım."

İstemeden isyancıya dönüşen Bosman bugün yeniden dava açar mıydı? "Futbol dünyasına harika bir şey verdim ama hiçbir zaman takdir görmedim. En çok da bu beni yaraladı" diyor Bosman, "bu yüzden hayır, bunu bir daha yapmazdım. Bunun için çok şey vermek zorunda kaldım."