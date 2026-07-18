"Tüm paramı bahse koyarım!"... Walker, Dünya Kupası'nın galibini tahmin ediyor

Eski İngiltere milli takım savunmacısı ve Manchester City yıldızı Kyle Walker, yarın Pazar günü İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağına dair kesin tahminini açıkladı. Walker, İspanya'nın olağanüstü top hakimiyeti ve maçların gidişatını kontrol etme yeteneğinin, Arjantin dahil tüm rakiplerinden üstün olmasını sağladığını vurguladı.

Walker, İngiliz "The Sun" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya Kupası'nı İspanya'nın kazanacağına paramı koyarım. Bunun nedeni, top hakimiyetinin boyutu ve maçları kontrol etme şekli. Kimse bunu onlardan daha iyi yapamıyor."

İspanya’ya olan güvenine rağmen, İngiliz futbolcu Lionel Messi’nin varlığı nedeniyle Arjantin’i göz ardı etmenin zor olduğunu vurgulayarak, “Messi gibi muhteşem bir oyuncuyu kadrosunda barındıran bir takımı göz ardı etmek aptallık olur” dedi; ancak İspanya’nın kendi oyun stilini dayatabileceğini ve yarı finalde Fransa karşısında elde ettiği sonucu tekrarlayabileceğini öngördü.

İspanya, Manchester City’nin genlerini taşıyor

Walker, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'deki deneyimini hatırlatarak, takımın İspanya'nın oyun stiline benzer bir yaklaşıma sahip olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: “Manchester City 1-0 önde olduğunda maçı kaybetmemiz çok nadirdi. Bence İspanya da aynı DNA'ya sahip.”

Ayrıca dikkat çekici bir şekilde şunları ekledi: “Bu, futbolun en heyecan verici tarzı mıydı? Hayır. Liverpool gibi akıcı bir hücum takımı değildik, ama maçların kontrolünü elimizde tutuyorduk. Bazen sıkıcı futbol, kazanan futboldur.”

Hüzünlü bir tonla şöyle devam etti: “İnanın bana, şu anda İngiltere ile finalde olup Dünya Kupası’nı kaldırma şansımız olması karşılığında sıkıcı bir futbol oynamayı kabul ederdim. Bunu nasıl başardığımız umurumda olmazdı, yeter ki şampiyonluğu kazansak ve formamıza bir yıldız daha eklesek.”

Rodri, Busquets’in bir kopyası

Walker, Altın Top ödülünü kazandığından beri sakatlıklarla boğuşan eski Manchester City takım arkadaşı ve İspanya kaptanı Rodri’yi övdü ve Fransa karşısında sergilediği performansın onu sakatlık öncesi tanıdığımız haline geri döndürdüğünü vurguladı.

Walker şunları söyledi: “Rodri’nin Fransa karşısında sergilediği performans, sağlıklı olduğu zamanlarda her gün ondan gördüğüm şeydi. İstatistikleri her şeyi anlatıyor; Manchester City’de oynadığında, maçı kontrol etme ve ritmini belirleme yeteneği sayesinde 10 maçın 9’unda kaybetmiyoruz.”

Ayrıca şunları ekledi: “Kendisine uygun bir hızda oynuyor ve hareket tarzı ile sahayı yönetme biçimiyle bana Sergio Busquets’i çok hatırlatıyor. Belki en dinamik orta saha oyuncusu olmayabilir, ancak zekası ve oyunu okuma yeteneği bunu telafi ediyor.”

Kokoria: Rakiplerin kabusu

Walker ayrıca İspanyol bek Mark Kokoria’yı da övdü ve ona karşı oynamak rakipler için bir kabus olduğunu belirtti. Onun “her yerde bulunan” bir oyuncu olduğunu, ancak aynı zamanda çok disiplinli ve görevlerini verimli bir şekilde yerine getirdiğini söyledi. Dünya Kupası’ndaki amacının arkadaşlık kurmak değil, maçları kazanmak olduğunu vurguladı.

İspanya’yı kesin olarak desteklemesine rağmen, Walker, İngiltere maçları sırasında yaşadığı gerginliğin ardından bu kez finali sakin bir şekilde izleyeceğini vurguladı ve şöyle dedi: “Kimin kazanacağı gerçekten umurumda değil. Bu, gerginlik içinde bir o yana bir bu yana dolaşmak yerine oturup keyfini çıkarabileceğim bir maç.”

Walker, İspanya’nın turnuva boyunca en iyi futbolunu sergilemediğini, Arjantin’in ise bazı maçlarda, özellikle Mısır karşısında 2-0 gerideyken skoru tersine çevirip galip gelmeden önce, tehlike sınırında kaldığını belirtti.

İngilizlerin pişmanlığı

İngiliz oyuncu, yarı finalde elendikten sonra milli takımının biraz pişmanlık duyacağını kabul etti: “Finale çok yaklaşınca, pişmanlık ve biraz da acı hissetmek doğaldır. Şu anda İngiltere’den bahsetmeyi ve takımın nihayet son engeli aşması için ona destek olmayı umuyordum, ama her şey bitti.”