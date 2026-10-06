İspanya ile Hırvatistan arasında bugün Split'te oynanacak karşılaşma, Barcelona orta saha oyuncusu Dani Olmo için sıradan bir maçtan ibaret olmayacak. Olmo, henüz on altı yaşındayken İspanya'dan annesiyle birlikte ayrılıp Dinamo Zagreb ile ilk macerasına atıldığı ve kişiliğinin ve kariyerinin önemli bir yönünü şekillendiren bu adımı attığı ülkeye geri dönüyor.

Olmo'nun menajeri Andy Bara, İspanyol milli oyuncunun 2020 yılında Dinamo Zagreb'den ayrılışından bu yana yıllık toplam maaşının %2'sini Vukovar hayır kurumuna ayırdığını açıkladı. Bu, oyuncunun Leipzig deneyimi boyunca, ardından Barcelona'ya transferinden sonra da sürdürdüğü bir alışkanlık.

Olmo, gözlerden uzak tutmak istediği bu katkıdan söz etmiyordu; ta ki menajeri ayrıntılarını açıklayana kadar. Bara şöyle dedi: "Dinamo Zagreb'den ayrılışından bu yana Olmo, yıllık toplam maaşının %2'sini Vukovar hayır kurumuna bağışlıyor."

Barcelonalı oyuncu bir basın toplantısında konu kendisine sorulduğunda, hikâyesinin yayılmasına duyduğu şaşkınlığı gizlemedi; ancak Hırvatistan'dan ayrılışının duygularını hatırlayarak bundan sade bir dille söz etti: "Ayrıldığımda Hırvatistan'a karşı minnettarlık duydum ve bu iyiliğin karşılığını vermek istedim."

Olmo, yolun başında kendisine önemli bir fırsat veren ülkeye bir nebze olsun iyiliğinin karşılığını vermeyi görev bildiğini belirterek, maaşının bir kısmını "Vukovar ailesine" sunmak istediğini ekledi ve katkısının şehre ve halkına destek olma yolunda basit bir girişimden başka bir şey olmadığının altını çizdi.

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Bağışlar, İspanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Juan Mata'nın kurduğu "Common Goal" girişimi aracılığıyla gerçekleşti. Olmo ise Balkan savaşından acı bir hatıra taşıyan şehir Vukovar ile bağını sürdürdü.

Hırvatistan'dan ayrılışının üzerinden yıllar geçtikten sonra Olmo bu kez İspanya Milli Takımı forması ile bu ülkeye dönüyor. Ancak saha ile milli takım arasında, maç sonuçlarında görünmeyen başka bir hikâye kalıyor; küçük yaşta kendisini bağrına basan yeri unutmayan ve buna gücü yettiğinde iyiliğin karşılığını vermeye karar veren bir gencin hikâyesi.