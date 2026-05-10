Tüm Eredivisie maçları aynı anda: Bu pazar favori takımını nereden izleyeceksin?

33. haftada Eredivisie'deki tüm maçlar aynı anda oynanacak. Karşılaşmalar 10 Mayıs Pazar günü saat 16.45'te başlayacak. ESPN'in dört televizyon kanalı bulunuyor. Favori kulübünüzün maçı nereden izlenebilir? Aşağıdaki özetimizde tüm bilgileri sizin için derledik.

PSV çoktan şampiyonluğu garantiledi, ancak kalan Avrupa kupası biletleri için Feyenoord, NEC, Ajax ve FC Twente arasında heyecan verici bir mücadele beklenirken, NAC Breda ise resmi olarak küme düşebilir.

ESPN, Ajax, Feyenoord ve PSV'nin maçlarını tam olarak televizyonda yayınlamayı tercih ederken, ESPN 1'de tüm Eredivisie maçları arasında sürekli geçiş yapılacaktır.

ESPN 1: Canlı yayın

ESPN 2: Feyenoord - AZ

ESPN 3: Ajax - FC Utrecht

ESPN 4: PSV - Go Ahead Eagles

Feyenoord, AZ'yi yenerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı kazanabilirken, Ajax ise milyarlarca dolarlık turnuvanın ön eleme turlarına katılma hakkı veren 3. sıra için yarışta kalmak amacıyla FC Utrecht'i evinde yenmek zorunda. PSV ve Go Ahead Eagles, Philips Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takım için de Eredivisie sezonunun geri kalanında artık hiçbir şey söz konusu değil.

Diğer Eredivisie maçları nereden izlenebilir?

Kalan altı maç da canlı olarak izlenebilir. Televizyonda değil, ESPN Watch üzerinden. ESPN Watch yayın hizmeti sayesinde, örneğin Ziggo veya KPN üzerinden Hollanda spor kanallarına abone olanlar, ESPN 1, 2, 3 ve 4 kanallarına hem canlı hem de isteğe bağlı olarak erişebilirler. Bu hizmet, ESPN Hollanda’nın web sitesi üzerinden ve akıllı TV’ler, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardaki ESPN uygulaması aracılığıyla kullanılabilir.

NEC, evinde FC Groningen ile karşılaşacak ve FC Twente gibi 3. sıra için de mücadeleye devam edecek. FC Twente ise De Grolsch Veste'de Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak. Ayrıca, Excelsior ile FC Volendam arasındaki küme düşme mücadelesinde de çok şey söz konusu.

ESPN Watch üzerinden (web sitesinde veya uygulamada) izleyebilirsiniz:

FC Groningen - NEC

FC Twente - Sparta Rotterdam

sc Heerenveen - NAC Breda

Excelsior - FC Volendam

Telstar - Heracles Almelo

PEC Zwolle - Fortuna Sittard



