Tüm dünyanın gözü önünde... "Tijuana" sakinleri, İran heyetini ABD'ye girmeden önce şaşırttı

İran milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşılaşmak üzere Amerika'ya doğru heyecan verici yolculuğuna başladı.

"Foot Mercato" sitesine göre, İran milli takımı Tijuana Havalimanı'na ulaştı ve Yeni Zelanda ile oynayacağı maç hazırlıkları kapsamında buradan Los Angeles'a seyahat etmesi planlanıyor.

Meksika'daki antrenman kampından ayrılan takım şu anda havaalanında bekliyor ve havaalanına varışları son derece dostane bir atmosferde geçti.

Tijuana'nın birçok sakini, İran otobüsüne eşlik etmek için sokakların iki yanına dizildi ve bazıları İran bayraklarını salladı. Bu manzara, İran ile Washington arasında şu anda hüküm süren gergin jeopolitik durumdan tamamen farklıydı.

İran milli takımı, ABD topraklarında herhangi bir sorun yaşamamak için bir hafta önce son anda Meksika'ya vardı ve şu ana kadar sakin bir karşılama ve hatta büyük bir taraftar desteği gördü.

Hatırlatmak gerekirse, Mehdi Taremi ve takım arkadaşları Salı günü şafak vakti Yeni Zelanda ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak.