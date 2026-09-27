2026 Dünya Kupası'nda kariyerinin en güzel sayfalarından birini yazdıktan sadece birkaç hafta sonra Vozinha, kendini tamamen farklı bir gerçeklikle karşı karşıya buldu; Yeşilburun forması altında parlayan ve turnuvanın en dikkat çekici sürprizlerinden biri hâline gelen tecrübeli kaleci, şu anda kulübü ve ülkesinin millî takımıyla geleceğini tehdit edebilecek zorlu bir dönem yaşıyor.

Kırk yaşındaki Vozinha, Yeşilburun'a turnuvadaki ilk katılımında liderlik ederek ve "Mavi Köpekbalığı" millî takımının 32'nci tura yükselmesine katkı sunarak 2026 Dünya Kupası'nın en öne çıkan yıldızlarından birine dönüştü; güçlü takımlar karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti.

Parladığı anların en dikkat çekicisi ise, birçok tehlikeli fırsatı önlemesinin ardından unvanın sahibi İspanya'yı golsüz beraberliğe zorlaması oldu. Böylece geniş çapta övgü topladı ve Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre turnuvanın ardından hisseleri büyük ölçüde yükseldi.

İkinci lig ekibi olan Portekiz'in Chaves takımıyla sözleşmesi sona erdikten sonra Vozinha serbest futbolcu konumuna geldi ve adı Inter Miami ile Sırbistan'ın Bırkan takımı da dahil olmak üzere birçok kulüple anıldı. Sonunda gelecek aralık ayına kadar uzanan bir sözleşmeyle Şili'nin Colo-Colo takımına transfer olmaya karar verdi.

Dünya Kupası'ndaki parlaklığı geçici değildi; sezonun en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterilen on kişilik listeye adını yazdırdı.









Vozinha, Colo-Colo'daki serüvenine 19 yaşındaki genç Gabriel Maurera'nın yedek kalecisi olarak başladı; ta ki formunu geri kazanıp geçen ağustos ayında Şili Kupası'nda Unión Española karşısında ilk fırsatını elde edene kadar. Maç, takımının 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Sonrasında ligde asıl kaleci hâline geldi, ancak Dünya Kupası boyunca çizdiği kusursuz görüntüyü koruyamadı.

Huachipato karşısındaki golsüz beraberlikte kalesini gole kapattıktan sonra, 13 Eylül'deki Deportes Concepción ile 1-1 biten karşılaşmada etkili bir hata yaptı; bir kornerden gelen topu uzaklaştırmayı beceremeyince top, takımının golünü kaydeden Norman Rodríguez'e ulaştı.

Buna rağmen teknik direktörü Fernando Ortiz, kalecinin maç boyunca gerçek bir sınavdan geçmediğini ve bu aşamada onun hakkında hüküm vermenin aceleci olacağını vurgulayarak onu savunmakta gecikmedi.









Ancak Vozinha'nın hataları kulübüyle sınırlı kalmadı, Yeşilburun millî takımına da taşındı. Millî takım, aralarında Ruanda ve Liberya'nın da bulunduğu gruptaki serüveninin başında Mali'ye 3-1 mağlup oldu; tecrübeli kaleci, topu uzaklaştırmaya yönelik hatalı bir hamlesiyle Mali millî takımının üçüncü golüne sebep oldu ve Dorgeles Nene bu fırsatı değerlendirerek golü kaydetti.

Mağlubiyet, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmeye çalışan ve rotasını düzeltmek için salı günü Ruanda karşısında hızlı bir tepki vermesi gereken Yeşilburun için hassas bir zamanda geldi.

Vozinha'nın krizi teknik hatalarla sınırlı değil; kaleci, Colo-Colo ile geleceği konusunda karmaşık bir durumla karşı karşıya. Mevcut sözleşmesi gelecek aralık ayına kadar uzanıyor ve otomatik olarak bir yıl daha uzatılmasına imkân tanıyan bir madde bulunuyor, ancak bu maddenin işletilmesi, katıldığından bu yana takımın maçlarının %50'sinde yer almasına bağlı.

Oynayabileceği dokuz maçtan yalnızca üçünde yer almasının ardından hata payı son derece daraldı; özellikle de Colo-Colo'nun uluslararası ara döneminde maçlar oynamış olması bunu daha da güçleştirdi.

Böylece, tarihî bir Dünya Kupası'nın ardından hisseleri yükseldikten sadece birkaç hafta sonra Vozinha, kendini tamamen farklı bir sınav karşısında buluyor; artık zorluk, dünyanın devleri karşısında parlama yeteneğini kanıtlamak değil, asıl yerini korumak ve kulübüyle geleceğini garanti altına almak.