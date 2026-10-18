Tüm bu tartışmaların ardından: İngiliz hakem camiası Yamal ve Bernal pozisyonu hakkında ne diyor?

Real Betis oyuncusu Facundo Bernal'in, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile girdiği arbede sonrası kırmızı kart görmesi İspanya'da büyük bir tartışma fırtınası koparırken, İngiltere sahalarında yaşanan benzer bir olay aynı ilgiyi görmedi; oysa her iki durumda da hem görüntü hem de hakemin verdiği ceza birbirine benziyordu.

Barcelona ile Real Betis karşılaşmasında, Bernal'in Yamal'a kafa atmasının ardından gördüğü kırmızı kart tartışmayı alevlendirdi. Endülüs ekibinin taraftarları karara itiraz etti, teknik direktör Manuel Pellegrini eleştirilerde bulundu, Real Madrid'e yakın sesler de olayın detaylarını sorgulayarak Barcelona oyuncusunun arbedenin fitilini ateşlemedeki rolüne dair soru işaretleri ortaya attı.

Ancak Premier Lig'e dönüldüğünde karşılaştırmaya değer bir olay ortaya çıkıyor: Tottenham oyuncusu Rodrigo Bentancur, Manchester United savunmacısı Luke Shaw ile girdiği arbede sonrası kırmızı kart görmüş, ancak bu olayın yansımaları benzer bir tartışma fırtınasına dönüşmemişti.

İngiltere'de benzer bir olay

Manchester United ile Tottenham maçında Bentancur ile Shaw arasında bir arbede yaşandı. Shaw'ın Tottenham oyuncusunu sertçe itmesinin ardından Bentancur ona doğru kafasını yönelterek karşılık verdi. Hakem, Tottenham oyuncusuna kırmızı kart gösterirken United savunmacısına sarı kartla yetindi.

Shaw'ın hareketi bazı eleştirilere yol açsa da olay, İspanya'da Bernal ve Yamal görüntüsüne eşlik eden ilgi ve tartışmaya konu olmadı.









İngiliz hakemliği ne diyor?

Premier Lig'in resmi açıklaması, Bentancur'un şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart görmesinin doğru olduğunu teyit etti. Bu da Bernal olayı etrafındaki tartışmaya dair önemli bir soruyu gündeme getiriyor: İspanya'daki itiraz gerçekten kırmızı kartın doğruluğuyla mı ilgiliydi, yoksa Lamine Yamal'ın olayın merkezinde yer alması, Pellegrini'nin açıklamaları ve Madrid cephesinden gelen yorumlar meselenin büyütülmesine mi katkı sağladı?

Her iki durumda da oyunculardan biri kafa atma sonrası kırmızı kart gördü, diğer taraf ise sarı kartla cezalandırıldı.

Buna karşın, her iki olayın etrafında oluşan gürültünün boyutu dikkat çekici biçimde farklı oldu.

Hakemin kararı ile maç sonrası gürültü arasında

Tepkilerin farklı olması, Bernal'in kırmızı kart kararına yönelik tüm eleştirilerin yersiz olduğu anlamına gelmiyor; ancak tartışmaya değer bir karşılaştırmanın kapısını açıyor: Barcelona ve Betis maçındaki görüntü neden geniş bir tartışmanın merkezine dönüştü de Bentancur ile Shaw olayı daha sınırlı bir ilgi alanında kaldı?

Buradaki soru yalnızca hakemin kararıyla ilgili değil; aynı zamanda medyanın, futbol dünyasından isimlerin ve kulüp taraftarlarının hakem kararlarına yaklaşım biçimiyle ve tartışmanın boyutunun olayın merkezindeki oyuncuların ve kulüplerin kimliğinden ne kadar etkilendiğiyle de ilgili.











