Real Betis oyuncusu Facundo Bernal'in, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile girdiği arbede sonrası kırmızı kart görmesi İspanya'da büyük tartışmalara yol açan bir olaya dönüşürken, İngiltere sahalarında yaşanan benzer bir olay, sahnenin ve iki durumdaki hakem kararının benzerliğine rağmen aynı ilgiyi görmedi.









Barcelona ve Real Betis karşılaşmasında Bernal'in Yamal'a kafa atmasının ardından gördüğü kırmızı kart, Endülüs ekibinin taraftarlarının itirazları, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin eleştirileri ve Real Madrid'e yakın kimi seslerin olayın detaylarını sorgulayan ve Barcelona oyuncusunun arbedeyi körüklemekteki rolü hakkında soru işaretleri yaratan yorumlarıyla birlikte tartışmaları patlattı.

Ancak İngiltere Premier Lig'e dönüldüğünde, karşılaştırmaya değer bir olay ortaya çıkıyor: Tottenham oyuncusu Rodrigo Bentancur'un, Manchester United savunmacısı Luke Shaw ile girdiği arbede sonrası gördüğü kırmızı kart, sonuçları benzer bir tartışma fırtınasına dönüşmedi.

Benzer bir İngiltere olayı

Manchester United ve Tottenham maçında Bentancur ile Shaw arasında bir arbede yaşandı; Shaw'un Tottenham oyuncusunu sertçe itmesinin ardından Bentancur kafasını ona doğru yönelterek karşılık verdi ve hakem Tottenham oyuncusuna kırmızı kart gösterirken United savunmacısına sarı kartla yetindi.

Shaw'un hareketi bazı eleştirilere yol açsa da, olay İspanya'daki Bernal ve Yamal anına eşlik eden ilgiyi ve tartışmayı görmedi.









İngiltere hakemliği ne diyor?

Premier Lig'in resmi açıklaması, Bentancur'un şiddetli hareket nedeniyle gördüğü kırmızı kartın doğruluğunu teyit etti. Bu da Bernal olayı etrafındaki tartışmaya dair önemli bir soruyu gündeme getiriyor: İspanya'daki itiraz gerçekten kırmızı kartın doğruluğuyla mı ilgiliydi, yoksa Lamine Yamal'ın sahnenin merkezinde olması, Pellegrini'nin açıklamaları ve Madrid cephesinin yorumları olayın büyütülmesine mi katkıda bulundu?

İki durumda da oyunculardan biri kafa atmanın ardından kırmızı kart görürken, diğer taraf sarı kartla cezalandırıldı.

Buna rağmen her iki olayı çevreleyen gürültünün boyutu dikkat çekici bir biçimde farklıydı.

Hakem kararı ile maç sonrası gürültü arasında

Tepkilerin farklı olması, Bernal'in kırmızı kart kararına yöneltilen tüm eleştirilerin haksız olduğu anlamına gelmiyor; ancak tartışmaya değer bir karşılaştırmanın kapısını aralıyor: Barcelona ve Betis anı neden geniş bir tartışmanın odağına dönüşürken, Bentancur ve Shaw olayı daha dar bir ilgi alanında kaldı?

Buradaki soru yalnızca hakem kararıyla ilgili değil, aynı zamanda medyanın, futbol figürlerinin ve kulüp taraftarlarının hakem durumlarını nasıl ele aldığı ve tartışmanın boyutunun olayın merkezindeki oyuncuların ve kulüplerin kimliğinden ne kadar etkilendiğiyle de ilgili.











