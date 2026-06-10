"Tüm Amerikan sporlarından daha az"... Infantino, Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik eleştirilere yanıt verdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası maç biletlerine olan talebin tüm beklentileri aştığını vurgularken, bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle yöneltilen sert eleştirilere karşı kendini savundu.

Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın açılışından birkaç saat önce Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, FIFA ekibinin "mükemmel" bir iş çıkardığını belirterek şunları ekledi: "Bazen bir hata olursa, bunun sorumlusu benim. Karşılaşmak istemediğimiz zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz, ancak bunlar ortaya çıktığında bunlarla başa çıkıyoruz, bazen çözüyoruz, bazen de mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz."

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FIFA Başkanı, turnuva maçları için şu ana kadar 6 milyondan fazla bilet satıldığını açıkladı ve talebin "benzeri görülmemiş" olduğunu belirterek, "Daha önce hiç görülmemiş bir talep var, bu basit bir talep değil, on katı veya daha fazlası, bu olağanüstü bir durum" dedi.

Biletlerin sürekli olarak satışta olduğunu da ekleyen Infantino, bunun eleme turlarına yükselen takımlar için ayrılan koltuklar nedeniyle gerekli olduğunu açıkladı.

Infantino bilet fiyatlarına da değindi ve giriş fiyatının 60 dolardan başladığını vurgulayarak, bunu "tüm Amerikan sporları arasında en düşük" olarak nitelendirdi. Ortalama fiyat ise 500 doların altında ve bu da "büyük Amerikan sporlarının ortalama fiyatlarından daha düşük".

Federasyonun, dünya çapında futbolun gelişimine yeniden yatırılan devasa gelirler elde ettiğini belirten Infantino, "Güney Sudan'a kim yatırım yapıyor? Kimse... Biz yapıyoruz" dedi.

Ayrıca FIFA'nın takım çalışmasını överek, turnuva yönetiminin gelirler ile dünya çapındaki taraftarlara fırsat sunmak arasında bir denge kurmayı hedeflediğini vurguladı.