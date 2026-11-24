Al Ahly oyuncusu Ahmed Reda, Mısır Ligi'ndeki Pyramids maçında Al Ahly taraftarlarına yönelik tükürme olayı nedeniyle hakkında çıkan tartışmaların ardından tutumunu açıkladı. Ligin 9. haftasında dün pazartesi günü oynanan karşılaşmada alınan 2-0'lık yenilgi sonrası oyuncuların performansı taraftarlarda büyük bir öfkeye yol açmıştı.

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Ahmed Reda, Al Ahly taraftarlarının tepkisini çeken videonun yayılması üzerine resmi Instagram hesabından bir açıklama paylaştı ve davranışının takımın taraftarlarından hiç kimseye yönelik olmadığını vurguladı.

Oyuncu, dolaşımdaki videonun olayı yanlış yansıttığını belirterek taraftarlara kasıtlı olarak herhangi bir hakarette bulunmadığını, yaşananın sahadayken yaptığı sıradan bir hareketten ibaret olduğunu ifade etti.

Ahmed Reda şunları söyledi: "Pek çok kişinin bu konuyu konuştuğunu gördüğüm için açıklama yapmak istiyorum. Yayılan bu video tabii ki yanlış anlaşıldı, çünkü ben genel olarak kimseye, özellikle de Al Ahly taraftarına böyle bir şey asla yapmadım ve yapmam."

Reda şöyle devam etti: "Sadece bazı belli kişiler herhangi bir görüntüyü alıp istedikleri yere koyuyor ve insanları istedikleri şeye inandırmaya çalışıyor. Ben normal şekilde ısınıyordum ve herkes gibi normal bir şekilde tükürdüm, ama kamera açısı yüzüm taraftarlara dönükmüş gibi gösteriyor. Sonra da normal şekilde ısınmaya devam ettim. Tabii ki bir kez daha tekrarlıyorum, Al Ahly taraftarı başımın tacıdır."

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Al Ahly, Pyramids karşısında 2-0'lık acı bir yenilgi almıştı. Pyramids, 32. dakikada Karim Hafez'in penaltı golüyle öne geçmiş, ikinci yarının hemen başında, 48. dakikada Mostafa Fathi, Mostafa Ziko'nun pasıyla farkı ikiye çıkarmıştı.

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Kalan dakikalarda skoru değiştiremeyen Al Ahly, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Takımın sergilediği performans taraftarları öfkelendirirken bu durum, maçın bitiş düdüğünün ardından oyunculara yöneltilen eleştirilerin de dozunu artırdı.

Al Ahly'nin Pyramids karşısındaki yenilgisi teknik ekibin geleceğini de doğrudan etkiledi. Kulüp, salı sabahının ilk saatlerinde resmi açıklamayla yenilginin ardından Faslı teknik direktör Hussein Ammouta ve yardımcı ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

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Ayrılık kararı, Al Ahly'nin Ammouta yönetimindeki ilk mağlubiyetinin ardından geldi. Geçen haziran ayında iki sezonluk sözleşmeyle takımın başına geçen Ammouta, tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve bu süreçte 11 galibiyet, 2 beraberlik ve Pyramids karşısında alınan 1 mağlubiyet yaşadı.

Mısır Ligi puan tablosunda ise Pyramids, üst üste dokuzuncu galibiyetini alarak puanını hatasız bir şekilde 27'ye yükseltti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Böylece şampiyonluk yarışında en yakın rakipleriyle arasındaki farkı açmayı sürdürdü.

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Öte yandan 20 puanda kalan Al Ahly, puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi. Al Ahly, 22 puanla ikinci sırada bulunan Zamalek'in 2, lider Pyramids'in ise 7 puan gerisinde yer alıyor. Kritik derbiyi kaybeden ve teknik direktöründen ayrılan Al Ahly'nin üzerindeki baskı giderek artıyor.