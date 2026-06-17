Tukhel ile İngiltere'nin yıldızı arasında sözlü atışma yaşandı... Peki nedeni ne?

İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada, takımın yıldızlarından biriyle sözlü bir tartışmaya girdi.

Maç, Gana ve Panama'nın da yer aldığı Dünya Kupası'nın 12. grubundaki en güçlü iki takımı bir araya getirdi.

Heyecan verici karşılaşma sırasında Thomas Tuchel, kaleci Jordan Pickford ile sözlü tartışmaya girdi.

İngiltere milli takımının teknik direktörü ile kalecisi arasındaki tartışma, "Üç Aslanlar"ın Teksas'ın Dallas kentinde 1-0 önde olduğu sırada yaşandı.

"The Sun" gazetesi, Jeff Sharves'in Dünya Kupası haberlerini sunmak üzere Fox kanalında saha muhabiri olarak çalıştığını bildirdi.

Jeff, ilk yarının 17. dakikasında, Pickford ile Tuchel arasındaki tartışmanın, kalecinin arkadan pas vermeyle ilgili talimatlara uymaması nedeniyle çıktığını söyledi.

Görünüşe göre Pickford, teknik direktörünün talimatlarına aykırı olarak yanlış yöne oynarken dengesini kaybetmişti.

Sheriffs, “Kısa bir süre önce Jordan Pickford sol kanatta dengesiz bir pozisyondaydı, ancak yine de pası atmayı başardı” dedi.

Şerif, sözlerine şöyle devam etti: “Thomas Tuchel hemen saha kenarına çıktı ve ‘Hayır, topu sağ bek’e geçir, o tarafa gitme’ dedi.”

Ve ekledi: “Bekford, memnun olmayan antrenörüne cevap verdi.”

Tuchel ona şöyle dedi: “Ne yapman gerektiğini biliyorsun, sana söylediğim gibi yap.”