Tuhaf: KKD maçı sırasında taraftarlar sahte bahanelerle tribünden dışarı çekildi

Pazartesi akşamı Jong FC Utrecht ile Vitesse arasında oynanan Keuken Kampioen Divisie maçında dikkat çeken olaylar yaşandı. Arnhem kulübünün bir grup taraftarı, devre arasına az kala tribünden gönderildi ve sonunda stadyumdan tamamen çıkarıldı.

İlk yarıda, Galgenwaard Stadyumu'ndaki ev sahibi tribünlerinde birkaç Vitesse taraftarı dağınık bir şekilde oturuyordu. Bu durum gözden kaçmadı, özellikle de deplasman tribünü, Vitesse'yi destekleyenlerin ayağa kalkmasını istediğinde. Ev sahibi tribünündeki taraftarlar bu çağrıya uydu. Jong FC Utrecht'in çok az ev sahibi taraftarı çekmesi nedeniyle stadyumun geri kalanı neredeyse boştu.

İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce durum sona erdi. Görevliler taraftar grubuna yaklaşarak tribünü terk etmelerini istedi. Başlangıçta taraftarlara deplasman tribününde oturabilecekleri söylendi, ancak bu sözün tutulmadığı ortaya çıktı.

Bu durum, deplasman tribününe gelen taraftarlar arasında anında hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar, yüksek sesli ıslık ve organizasyona yönelik sloganlarla hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. "Utanın" sloganı stadyumda defalarca yankılandı.

Maçtan sonra orada bulunan Vitesse taraftarlarından biri Voetbalzone'a hikayesini anlattı. “Bir grup halindeydik ve oldukça kibar görünen biri bizimle konuştu. İki seçeneği olduğunu söyledi: ya stadyumu terk etmemiz gerekiyordu ya da deplasman tribününe götürülecektik.”

"Bir ara yaklaşık elli kişiydik ve hepimiz dışarıya eşlik edildik. Tam devre arasıydı ve deplasman tribününe gideceğimizi sandık."

Ancak bu beklenti yanlış çıktı. “Önce iki sıra halinde dizilmemiz istendi ve yüzlerimizin ve kimliklerimizin fotoğrafları çekildi. Sonra birdenbire eve gitmemiz gerekti.” Bu durum, Vitesse taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Başka bir taraftar da X'te şöyle yazdı: "Kanun güçleri de bizim başarımızı kaçırmak istemiyor. Hayır şaka, Vitesse taraftarlarını boş kalan Galgenwaard'ın ev sahibi tribünlerine gönderiyorlar. Üzücü. Çok üzücü. Hiçbir sorun yoktu."