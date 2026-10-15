FC Twente, perşembe akşamı Konferans Ligi'nde zorlanmasına rağmen fazlasıyla hak ettiği bir galibiyet aldı. Kendi sahası Grolsch Veste'de zayıf FC Thun uzun süre direndi ancak Patrik Kristal'in kırmızı kart görmesinin ardından İsviçre temsilcisinin direnci kırıldı. Gecenin tek golünü 65. dakikada Ramiz Zerrouki attı: 1-0.

İlk yarıda üstünlük Twente'deydi ancak ev sahibi ekip bunu skora yansıtamadı. Yine de yeterince fırsat buldu. Sondre Orjasaeter kaleci Niklas Steffen'e takılırken Wout Weghorst'un alçak bir ortaya kayarak yaptığı vuruşta top kalenin hemen yanından geçti.

Bundan kısa süre önce Daouda Weidmann takımını öne geçirdiğini düşünmüştü ancak sevinci yarım kaldı. Fransız oyuncu, gol öncesinde faul yaptığı için VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

İkinci yarıda Twente yeni fırsatlar yaratmakta zorlandı ancak bir saatlik oyun geride kaldığında John van den Brom'un ekibinin işi kolaylaştı. Zerrouki ile Kristal arasındaki talihsiz mücadele sonrasında Twente'nin orta saha oyuncusu ilk etapta sarı kart gördü. VAR müdahalesinin ardından ise Kristal'e kırmızı kart gösterilmesine karar verildi.

Kristal'in kramponunun tabanı, kayarak gelen Zerrouki'nin alt bacağına temas etmişti. Bunda Cezayirli oyuncunun müdahaleye giriş biçiminin de payı vardı. Böylece Thun bir anda sahada 10 kişi kaldı ve bunun bedelini birkaç dakika sonra ödedi.

Orjasaeter sol kanattan atağı başlatıp topu Weidmann'a ulaştırdı. Weidmann da topu topuğuyla Zerrouki'nin önüne mükemmel biçimde bıraktı. Zerrouki, ayağının içiyle yaptığı kontrollü vuruşla topu uzak köşeye gönderdi: 1-0. Twente'nin çok daha önce öne geçmesi gereken Grolsch Veste'de büyük bir rahatlama yaşandı.

Bundan sonra Twente, rakibinin hızlı hücumlarına karşı dikkatli olmak zorunda kalsa da maçı büyük ölçüde kontrol altında tuttu. Weidmann ve Weghorst ikinci gol fırsatlarını kaçırdı ancak Twente bir daha sıkıntı yaşamadı. Böylece Konferans Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçını galibiyetle tamamladı.