Tuhaf: Kay Tejan, kız arkadaşının düşük yapmasının ardından çok yüksek bir para cezasına çarptırıldı

Kay Tejan, VERSUZ podcast'inde Sheriff Tiraspol'da geçirdiği dönemle ilgili sarsıcı bir hikaye anlattı. Şu anda Telstar'da forma giyen forvet, trajik bir özel durum nedeniyle futbol yerine ailesini tercih ettiği için Moldova'da tam 5.000 avroluk bir para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Tejan, 2022/23 sezonunda TOP Oss'tan geçici olarak kiralanan Sheriff Tiraspol'da forma giydi. Moldavya kulübü o sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ediyordu, ancak Tejan, özel durumundan dolayı turnuvaya kayıt edilmedi.

Podcast'te Tejan, o dönemde yaşadığı zorlu süreci samimi bir şekilde anlattı. Telstar'ın 29 yaşındaki forveti, "O zamanlar kız arkadaşım hamileydi. Bebek anne karnında ölü doğdu" dedi.

Tejan o dönemde acı bir seçim yapmak zorunda kaldı: "Ya kadroda kalacaktım ya da ailemi seçecektim. Ailemi seçtim," diyor forvet.

Bu karar, Sheriff'teki spor geleceği için büyük sonuçlar doğurdu. Tejan, Moldavya kulübünün Avrupa Ligi kadrosuna kaydedilmedi ve üstüne üstlük ağır bir para cezasına da çarptırıldı. "5.000 euro para cezası aldım." Jelle Kusters, podcast'te Tejan'ın hikayesine inanamayan bir tavırla tepki gösterdi: "Bu ne saçma bir davranış be?" dedi Voetbalzone muhabiri.

Tejan, bu üzücü durum nedeniyle spor kariyerinde önemli bir fırsatı da kaçırdı. “Aksi takdirde o sezon Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamış olacaktım.” Portekizli süper yıldız o dönemde Manchester United forması giyiyordu ve Sheriff'e karşı 3-0 kazanılan maçta bir gol atmıştı.

Tejan'ın Sheriff'teki macerası, sonuçta bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. "O olay olduğunda, sözleşmemde sadece bir ay kalmıştı." Sheriff, onu TOP Oss'tan kalıcı olarak transfer etmek istiyordu, ama o bu teklifi reddetti. "O andan itibaren her şeyi bırakmak istedim. Artık bıktım."







