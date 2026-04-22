Tuhaf istatistikler: Bu sezonun ardından 144 gol ve 148 asistle transfer piyasasına çıkan defans oyuncusu

Kulübün simgesi James Tavernier, bu sezonun ardından Rangers FC'den ayrılacak. Fabrizio Romano'ya göre, 34 yaşındaki sağ bek, bedelsiz olarak yeni bir macera arayışına girecek.

Böylece bir dönemin sonu yaklaşıyor. Rangers, İngiliz oyuncuyu 2015 yılında Wigan Athletic'ten sadece 250.000 avroya transfer etmişti.

Glasgow'da Tavernier, kaptan ve taraftarların en sevdiği oyuncu haline geldi. Leeds United ve Newcastle United'ın altyapısından yetişen oyuncu, birkaç kez Premier League'e transfer olma fırsatı yakaladı, ancak her seferinde Rangers'a sadık kaldı.

Şu ana kadar Rangers formasıyla 562 resmi maça çıktı. Bu maçlarda Tavernier, bir defans oyuncusu için inanılmaz istatistikler kaydetti.

Rangers formasıyla Tavernier, 144 gol ve 148 asist kaydetti. 2021/22 sezonunda sağ bek, Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu bile oldu.

O Avrupa kampanyasının finalinde, Giovanni van Bronckhorst'un Rangers'ı, penaltı atışlarında Eintracht Frankfurt'a yenildi.

Tavernier, Rangers ile şu ana kadar beş İskoç şampiyonluğu kazandı. Bu sezon, Hearts'ı puan tablosunda geçmeleri halinde bir şampiyonluk daha ekleyebilirler.