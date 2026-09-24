Saied Abu Farchi, perşembe akşamı Avusturya ile İsrail arasında oynanan Uluslar Ligi maçında tuhaf bir şekilde kırmızı kart gördü. Yirmi yaşındaki forvet, beraberlik golünü köşe bayrağıyla silah taklidi yaparak kutladı ve kısa süre sonra oyundan atıldı.

Abu Farchi, 55. dakikada bir ortayı kafayla ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Gol sevincinde daha sonra köşe bayrağını eline alıp ateş etme hareketi yaptı, bunun üzerine hakem Georgi Kabakov devreye girdi.

Bulgar hakem, Abu Farchi'ye üç dakika önce bir faul nedeniyle zaten sarı kart göstermişti. İsrailli oyuncu, sevinme şekli nedeniyle bir kez daha sarı kart görünce ikinci sarıdan oyun dışında kaldı.

Bunun sonucunda İsrail, maçın kalan bölümünü on kişi tamamlamak zorunda kaldı. Avusturya, sayısal üstünlüğünü ancak son bölümde gollere çevirebildi ve Linz'deki mücadeleyi 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında belirleyici 2-1 golü geldi. PSV'li orta saha oyuncusu Paul Wanner, geçmişte kendisi de PSV ile sözleşme imzalayan ve günümüzde FSV Mainz forması giyen sol bek Phillipp Mwene'nin golünde asisti yaptı.

Uzatma dakikalarının derinlerinde Avusturya'nın galibiyeti daha da farklı hale geldi. Forvet Sasa Kalajdzic, 95. dakikada skoru 3-1'e getirerek maçın sonucunu belirledi ve İsrail kırmızı kartın ardından sahadan puansız ayrıldı.

Abu Farchi için bu, İsrail Milli Takımı formasıyla yalnızca ikinci maçtı. Haziran ayının başında Arnavutluk karşısında kısa süreliğine oyuna girerek milli takım debutunu yapmış, Avusturya karşısında ise ülkesi adına ilk golünü atmıştı.

Yirmi yaşındaki santrfor, 1 Eylül'de Colorado Rapids'e transfer oldu. MLS ekibi, Abu Farchi'nin 52 maçta on beş gol attığı Maccabi Tel Aviv'e beş milyon euro ödedi.







