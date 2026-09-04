Bunu The Athletic bildirdi. Buna göre Liverpool, Ngumoha'nın diğer şeylerin yanı sıra Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany ile görüştüğü ve Bayern ile bir transferin mali detayları konusunda şimdiden anlaşmaya vardığı yönündeki Almanya kaynaklı bir haber karşısında şaşkınlığa uğradı.

Sol hücum kanadı için Luis Diaz'a alternatif arayan Münih ekibi, ilk olarak Newcastle United'dan Anthony Gordon'ı almak istedi ancak İngiliz oyuncu 70 milyon euroluk bir transferle Barcelona'yı tercih etti. Bunun ardından Sky'ın haberine göre Bayern, Ngumoha ile temasa geçti ve genç oyuncuyla kısa sürede anlaşma sağladı. Ancak Liverpool'a resmi bir teklif yapılmadı, çünkü Kırmızılar transferin kendileri açısından söz konusu olmadığını hızla netleştirdi. Böylece transfer gerçekleşmedi.

Sky'a göre Ngumoha'nın geçen sezon teknik direktör Arne Slot yönetiminde aldığı sürelerden memnun olmaması, onun için transferin neden gündeme geldiğinin gerekçesi olarak gösterildi. Liverpool'un transfer dönemine dair bir değerlendirmede bulunan The Athletic, "Bu tuhaf bir hikâyeydi, çünkü geçen sezon Premier League'de 17 yaşında ya da daha genç hiçbir oyuncu ilk takımda ondan daha fazla dakika almadı" ifadelerini kullandı.

Rio Ngumoha son olarak Liverpool formasıyla hangi rakamlara ulaştı?

"Ngumoha, Liverpool'daki rolüyle ilgili en ufak bir rahatsızlık ya da hayal kırıklığı yaşamış olsa bile bu kulübe iletilmedi" diye yazdı portal. Şimdi 18 yaşında olan Ngumoha, Kırmızılar'ın altyapı akademisinden çıkan açık ara en büyük yetenek olarak görülüyor. Geçen sezon Premier League'de 19, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört maçta forma giydi. Geçen sezon tüm kulvarlarda ilk takımda 952 dakika süre aldı ve iki gol, bir asist üretti.