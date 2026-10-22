21. dakika oynanırken Kane, rakibin kullandığı kornerin ardından aniden topu aldı ve kaleci Manuel Neuer'in birkaç metre yanında kale vuruşunu kullandı. Bir forvet için hayli sıra dışı bir hareketti. Ancak İngiliz oyuncu, klasik bir ceza sahası golcüsünden çok daha fazlası ve Amerikan futbolundaki bir oyun kurucuyla karşılaştırılması da boşuna değil. Bu yüzden topu, Arsenal savunmasının arkasına sarkan Alphonso Davies'in koşu yoluna kusursuz biçimde göndermesi şaşırtıcı değildi. Pozisyonun sonunda Serge Gnabry maçın ilk net fırsatını yakaladı, ancak kaleci David Raya müthiş bir kurtarış yaptı.

Kane, maç boyunca oyunu kurup yönlendirmek için kendi yarı sahasına kadar geri geldi. Bu durum, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'u da şaşırttı. Kane bunu, artık alıştığımızdan bile daha sık yaptı. Buna rağmen Davies'in 1-0'lık golünün asistini yaptı ve 2-1'i getiren penaltıyı kazandırdı. 33 yaşındaki oyuncu penaltıyı da kendisi gole çevirdi. Bu performans yalnızca hafızalarda kalacak türden değildi, aynı zamanda tarihe geçti. Veri sağlayıcısı Opta'ya göre Kane, verilerin tutulmaya başlandığı 2003/04 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta gol atan, asist yapan ve kale vuruşu kullanan ilk oyuncu oldu.

Maçın ardından o olağanüstü pası sorulduğunda Kane, ilk bakışta biraz kibirli görünebilecek ama son derece yerinde bir soruyla karşılık verdi: "Kale vuruşunu mu, asisti mi?" Sonuçta Davies'in takımını öne geçiren golünden önceki asisti de ders kitaplarına girecek cinstendi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın ifadesiyle topu "var olmayan bir boşluğa" göndermişti.

Kane, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Sahada görüntüleri gördüğümü hissediyorum" dedi. "Maçtan önce Phonzy'ye, 'Top bende olduğunda koşularını yap, ben de seni bulmaya çalışayım' dedim." Kane'in performansı, maç sırasında ve sonrasında sosyal medyada, basında ve yorumcular arasında dünya çapında hayranlık uyandırdı.

Herkes Harry Kane'i övüyor: "İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olabilir"

Arsenal efsanesi Thierry Henry, "Daha önce hiç bir santrforun kale vuruşu kullandığını görmemiştim" diyerek hayranlığını dile getirdi ve ekledi: "O, oyunu oynamıyor; oyunu düşünüyor!" Steven Gerrard ise, "İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olabilir. Ona bundan daha büyük bir iltifatta bulunamam" dedi. Skoru 2-2'ye getiren golün sahibi Declan Rice bile, "Bu onun dönemi. Yaş aldıkça daha da iyi oluyor. Bugün de inanılmazdı, hatta gülünç derecede iyiydi" ifadelerini kullandı.

Uluslararası basın da Kane'e övgüler yağdırdı. Daily Mail, onun "her zamanki kadar durdurulamaz ve ilham verici" olduğunu yazarken Sun, "Kane, başka kim olacak, kusursuz pası verdi" yorumunu yaptı. BBC ise şu değerlendirmede bulundu: "Harry Kane'in olağanüstü standartlarına göre bile bu son derece etkileyiciydi. Olağanüstü bir deha anıydı."

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Harry Kane favoriler arasında: Ballon d'Or ne zaman verilecek?

Forvetin performansı İspanya'da da büyük takdir topladı. Mundo Deportivo, "Kane, sansasyonel bir ara pasıyla oyun kuruculuk becerilerini ortaya koydu" diye yazdı. Sport ise "olağanüstü bir iş" ve "etkileyici bir performans" ifadelerini kullandı. Bu, pazartesi günü düzenlenecek Ballon d'Or töreninde LaLiga'nın önde gelen yıldızları Lamine Yamal (FC Barcelona) ve Kylian Mbappe'nin (Real Madrid) en büyük rakibi olarak görülen golcü için bile sıradan bir övgü değildi.

İki süperstar son haftalarda ve aylarda, zaman zaman tartışmalı bir biçimde kendilerini överek yoğun bir kişisel tanıtım yürütürken Kane bir kez daha dikkat çekici ölçüde mütevazıydı. "Kendim hakkında konuşmayı sevmiyorum. Öncelikle hafta sonundaki maça (SC Freiburg; editörün notu) odaklanıyorum. Sonra da umarım pazartesi gününün tadını çıkarabilirim."