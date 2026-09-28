Yunanistan’la oynanan bu Uluslar Ligi düellosu, DFB Takımı için birçok açıdan tarihi nitelik taşıyordu. Bu, teknik direktör Jürgen Klopp’un ilk iç saha maçıydı ve aynı zamanda 28 yıl sonra ayakta seyirci alınan ilk iç saha maçıydı. Maçın Yunanistan’a karşı alınan ilk yenilgiyle sona ermesi nedeniyle, takım maçın ardından işte o yeni ayakta seyirci bölümünün önüne giderken, cesaretlendirici alkışların yanı sıra gerçekten yuhalamalarla da karşılaştı.

İşler bu kadar hızlı değişebiliyor. Daha az önce, Klopp’un göreve gelmesi sayesinde ülkede uzun zamandır görülmeyen ölçüde büyük bir coşku ve milli takımın başarılı geleceğine dair bir güven hakimdi. Hollanda’da alınan şanslı bir beraberlik ve Yunanistan karşısında iç sahada yaşanan yenilgi, Alman taraftarların ilk memnuniyetsizlik gösterileri için yeterli oldu.

Klopp, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu normal, ama gerekli değil" değerlendirmesinde bulunurken, "Islık çalmak isteyen beni ıslıklasın" dedi. Bu ifadeyi açıklamasının ana mesajı haline getirdi ve farklı biçimlerde tekrarladı. "Birileri eleştirel olmak istiyorsa, bunu benimle yapsın ve çocukları rahat bıraksın."

Jürgen Klopp’un taktiği, ne kadar barizse o kadar da tutarlı

Bu açıklamalar, Klopp’un temmuz ayındaki tanıtım basın toplantısında yaptığı çıkışa bakıldığında biraz şaşırtıcı. O gün Klopp, "Yarın çıkıp o berbat derseniz, giderim" demişti. Nitekim o dönemki sözlerine bu basın toplantısında da değindi. Yorum aslında oldukça açık olmasına rağmen, Klopp’a göre burada bir "yanlış anlaşılma" vardı; her şey söylendiği gibi kastedilmemişti.

Bu arada Klopp’un güncel iletişim taktiği, ne kadar açık görünüyorsa o kadar da mantıklı. Kendi itibarı ve ülkede yeteneklerine duyulan temel güven hâlâ öylesine büyük ki, eleştiriye açık olduğunu şimdi aniden açık açık dile getirmesine rağmen, şu aşamada kişisel olarak ciddi bir ters rüzgârla karşılaşması pek beklenmiyor. Ancak onun hararetle koruduğu oyuncular için durum çok farklı. Özellikle de son dönemin hayal kırıklıklarında payı olanlar için.

Klopp şu anda milli takımdan daha büyük. Bunu Augsburg’da, ilk 11 anons edilirken adının tüm oyuncuların isimlerinden daha yüksek sesle bağırılmasından bile anlamak mümkündü. İlk sportif hayal kırıklıklarının ardından, kendisine duyulan bu güven avansını anlaşılır biçimde kullanmak ve böylece oyuncularına yönelik potansiyel olarak daha da sarsıcı olabilecek her türlü eleştiriyi önlemek istiyor.

Öyleyse, Klopp’a eleştiri mi? Şu ana kadarki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ve performanslar ile tüm milli takım teknik direktörleri arasındaki en kötü başlangıç nedeniyle onu kesinlikle eleştirmemek gerekir. Kimsenin, Klopp’un yıllardır istikrarlı biçimde hayal kırıklığı yaratan bu milli takıma hazırlık süresi olmadan güzel ve başarılı futbol oynatmasını beklememesi gerekirdi. DFB Takımı, en azından Hollanda karşısında iyi bir devre oynadı ve genel olarak yeni bir mentalite sergiledi; Yunanistan karşısındaki bütünüyle kötü performans ise açık bir gerilemeydi.

IMAGO

DFB Takımı: Klopp’un iki kadrolu yaklaşımı iyi bir fikir miydi?

Ancak şu an itibarıyla, çok cesur ve çok da övgü alan iki kadrolu yaklaşımın gerçekten iyi bir fikir olup olmadığını sorgulamak mümkün. Klopp’un mümkün olduğunca çok oyuncuyu şahsen tanımak istemesi tamamen anlaşılır. Yine de belki de, en azından geleceğin muhtemel as oyuncularından oluşan bir çekirdek grubu tüm milli maç dönemine çağırmak ve örneğin yalnızca kadronun arka yarısını değiştirmek daha akıllıca olurdu.

Her hâlükârda, şimdi Yunanistan karşısında şanssız bir performans sergileyen kaptan Joshua Kimmich’in takımdan ayrılmak zorunda kalması biraz tuhaf görünüyor. Aynı durum, belirlenmiş birinci kaleci Marc-Andre ter Stegen ya da savunma lideri Jonathan Tah için de geçerli. Bu tür kilit oyuncular sürekliliği temsil etmeli ve özellikle zorlu dönemlerde dayanak görevi görmeli. Görünüşe göre Kimmich de aynı düşünüyor. Augsburg’da, takımda kalmayı tercih edeceğini vurguladı.

Bu duygusal faktörden tamamen bağımsız olarak bir de rasyonel tarafı var. Klopp, milli takımda şu anda yeni bir felsefe (Überfallfußball) ve yeni bir diziliş (4-3-3) oturtuyor. Tüm kadro denemelerinden bağımsız olarak Klopp, alışılmadık derecede uzun bu milli maç dönemini, muhtemel as oyuncularına azami uyum süresi vermek için kullanabilirdi. İlk iki maç, işleyen bir sisteme giden yolun ne kadar uzun olduğunu açık biçimde gösterdi. Belki de Klopp burada büyük bir fırsatı kaçırdı.

Başarılarla dolu kulüp kariyerinde stratejisini aylar boyunca her gün yapılan antrenmanlarda öğretebiliyordu. Milli takımda ise koşullar temelden farklı. Antrenman sayısı da maç sayısı da son derece sınırlı. Bu milli maç bloğunun ardından gelecek 12 ayda yalnızca altı maç daha var, ardından da sadece dokuz ay sonra Avrupa Şampiyonası başlayacak. Ancak şimdi önce tamamen yeni bir kadro ilk kez Klopp’un fikirleriyle temas edecek ve Sırbistan’a karşı ile Yunanistan deplasmanındaki zorlu maçlar öncesinde de kayda değer bir baskı altında olacak.