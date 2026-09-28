Yunanistan’la oynanan bu Uluslar Ligi mücadelesi, DFB takımı açısından birden fazla bakımdan tarihi nitelikteydi. Bu, milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp’un ilk iç saha maçıydı ve aynı zamanda 28 yıl sonra ayakta seyirci bölümü bulunan ilk iç saha maçıydı. Karşılaşma Yunanistan’a karşı alınan ilk yenilgiyle sonuçlandığı için, takımın maçın ardından tam da o yeni ayakta seyirci bölümünün önüne gidişinde moral veren alkışların yanı sıra gerçekten ıslıklarla da karşılaşıldı.

İşler bu kadar hızlı değişebiliyor. Daha demin, Klopp’un göreve gelişi sayesinde ülkede uzun zamandır görülmeyen ölçüde milli takımın başarılı bir geleceğine dair büyük bir coşku ve güven hâkimdi. Hollanda deplasmanında alınan şanslı bir beraberlik ve Yunanistan karşısında iç sahada yaşanan yenilgi, Alman taraftarların ilk hoşnutsuzluk gösterilerine yetti.

Klopp, maç sonrası basın toplantısında, “Bu normal, ama gerekli değil” değerlendirmesinde bulunurken, “Islık çalmak isteyen beni ıslıklasın” çağrısını yaptı. Bu sözünü açıklamasının ana mesajı hâline getirdi ve farklı şekillerde tekrarladı. “Birisi eleştirel olmak istiyorsa, bunu benimle yapsın ve çocukları rahat bıraksın.”

Jürgen Klopp’un taktiği ne kadar açıksa o kadar da mantıklı

Bu açıklamalar, temmuz ayındaki tanıtım basın toplantısında yaptığı sert çıkış göz önüne alındığında biraz şaşırtıcı. Klopp o gün, “Yarın ‘bu adam berbat’ derseniz, giderim” demişti. Nitekim o dönemki sözlerine bu basın toplantısında da atıfta bulundu. Yorum aslında oldukça açık olsa da, Klopp’a göre burada bir “yanlış anlaşılma” vardı; her şey aslında o şekilde kastedilmemişti.

Klopp’un mevcut iletişim taktiği ise bir yandan çok açık, diğer yandan da oldukça mantıklı. Kendi itibarı ve ülkede onun yeteneklerine duyulan temel güven hâlâ o kadar büyük ki, şimdi birdenbire açık biçimde dile getirilen eleştiriye açıklığına rağmen, şu aşamada şahsen ciddi bir tepkiyle karşılaşması beklenmiyor. Klopp’un hararetle koruduğu oyuncularda ise durum çok farklı. Özellikle de yakın geçmişteki hayal kırıklıklarında pay sahibi olanlarda.

Klopp şu anda milli takımın kendisinden daha büyük. Bu, Augsburg’da kadro anonsu sırasında adının tüm oyuncuların isimlerinden daha yüksek sesle bağırılmasından da anlaşılıyordu. İlk sportif hayal kırıklıklarının ardından elindeki bu güven kredisini kullanmak ve böylece oyuncularına yönelip onları daha da tedirgin edebilecek her türlü potansiyel eleştiriyi önlemek istemesi anlaşılır bir durum.

O hâlde, Klopp’a eleştiri mi? Şu ana kadarki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ve performanslar ile tüm milli takım teknik direktörleri arasındaki en kötü başlangıç nedeniyle onu kesinlikle eleştirmemek gerekir. Hiç kimse, yıllardır düzenli şekilde hayal kırıklığı yaratan bu milli takıma Klopp’un hazırlık süresi olmadan güzel ve başarılı bir futbol oynatmasını bekleyemezdi. DFB takımı Hollanda karşısında en azından iyi bir yarı oynadı ve genel olarak yeni bir mentalite ortaya koydu; Yunanistan karşısındaki baştan sona kötü performans ise açık bir geri adımdı.

IMAGO

DFB takımı: Klopp’un iki kadrolu yaklaşımı iyi bir fikir miydi?

En azından şu an itibarıyla, çok cesur ve çok da övgü alan iki kadrolu yaklaşımın gerçekten iyi bir fikir olup olmadığı sorgulanabilir. Klopp’un mümkün olduğunca çok oyuncuyu bizzat tanımak istemesi tamamen anlaşılır. Ancak belki de, en azından geleceğin potansiyel ilk 11 oyuncularından oluşan bir çekirdek grubu tüm milli maç dönemine yayarak kadroda tutmak ve örneğin sadece kadronun arka yarısını değiştirmek daha akıllıca olurdu.

Her hâlükârda şimdi (Yunanistan karşısında şanssız bir performans sergileyen) kaptan Joshua Kimmich’in takımdan ayrılmak zorunda olması biraz tuhaf görünüyor. Aynı durum, takımın birinci kalecisi olarak düşünülen Marc-Andre ter Stegen ya da savunmanın lideri Jonathan Tah için de geçerli. Bu tür kilit oyuncular sürekliliği temsil etmeli ve özellikle zorlu dönemlerde bir dayanak görevi görmeli. Kimmich’in kendisi de muhtemelen aynı şekilde düşünüyor. Augsburg’da takımda kalmayı tercih edeceğini vurguladı.

Bu duygusal faktörün tamamen dışında bir de rasyonel taraf var. Klopp şu sıralar milli takımda yeni bir felsefe (baskın futbolu) ve yeni bir diziliş (4-3-3) uygulamaya koyuyor. Tüm kadro denemelerinden bağımsız olarak, Klopp bu alışılmadık derecede uzun milli maç dönemini potansiyel ilk 11 oyuncularına azami uyum süresi vermek için kullanabilirdi. İlk iki maç, işleyen bir sisteme giden yolun daha ne kadar uzun olduğunu açıkça gösterdi. Klopp burada büyük bir fırsatı kaçırmış olabilir.

Kulüp kariyerindeki son derece başarılı duraklarında stratejisini aylar boyunca her gün yapılan antrenmanlarda öğretebiliyordu. Milli takımda ise şartlar temelden farklı. Antrenmanlar ve maçlar son derece sınırlı. Bu milli maç bloğunun ardından geçen 12 ayda sadece altı maç daha var, ardından da sadece dokuz ay sonra Avrupa Şampiyonası başlayacak. Ancak şimdi önce tamamen yeni bir kadro ilk kez Klopp’un fikirleriyle tanışıyor ve Sırbistan’a karşı ile Yunanistan deplasmanındaki zorlu maçlar öncesinde kayda değer bir baskı altında bulunuyor.