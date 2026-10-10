Tuhaf görüntüler: Vinícius Júnior rakibinin saçını çekti, doğrudan kırmızı kart gördü ve hakemin üzerine yürümek istedi

Real Madrid, cumartesi akşamı LaLiga'da önemli bir iş yaptı. José Mourinho'nun ekibi, sahasında Villarreal'i Yan Diomande'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Vinícius Júnior ise dikkat çekici şekilde doğrudan kırmızı kart görerek başrole çıktı.

Denzel Dumfries ve Vinícius, Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda ise ikili oyuna girdi. Villarreal'de de eski Ajax oyuncusu Georges Mikautadze için benzer bir durum söz konusuydu: o da oyuna sonradan giren isimlerden biri oldu.

Real Madrid maça iyi başladı ve Kylian Mbappé ile direkten döndü. Kısa süre sonra Mbappé bir kez daha tehlike yarattı, ancak bu kez kaleci Péter Gulácsi gole izin vermedi.

İlk yarının sonlarına doğru Ibrahima Konaté ve Arda Güler de bazı fırsatlar yakaladı, ancak denemeleri auta gitti. Villarreal ise buna pek karşılık veremedi.

Vinícius, devre arasının hemen ardından oyuna girdi. Bir saati biraz geçtikten sonra Diomande'nin dönerek attığı golle skoru 1-0'a getirdiğini gördü. Önce bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak VAR bunun doğru olmadığını tespit etti.

On dakika sonra Vinícius bu kez 2-0'ı buldu. Ancak VAR, Brezilyalının gol öncesinde rakibi Nathan Saliba'nın saçını çektiğini belirledi. Bu da Vinícius'a doğrudan kırmızı karta mal oldu.

Hücum oyuncusu büyük bir şaşkınlık yaşadı ve hakemin üzerine yürümek üzereydi. Ancak Antonio Rüdiger, öfkeli takım arkadaşına karşı hakemi korumayı başardı.

Son bölümde Madrid ekibi, eksik kalmasına rağmen direndi. Bu galibiyetin ardından Real Madrid, LaLiga'da 18 puanla şimdilik üçüncü sırada yer alıyor. Hatasız yoluna devam eden lider Barcelona'nın ise altı puan fazlası var. Villarreal ise 8 puanla şu anda 10. sırada bulunuyor.