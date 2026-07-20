Tuhaf görüntüler ortaya çıktı: Bu, Leandro Paredes’in İspanya’ya karşı öfke patlamasına neden oldu

Leandro Paredes, Pazar akşamı İspanya’ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından en kötü yanını gösterdi. Arjantinli oyuncu, aralarında Gavi ve Eric García’nın da bulunduğu bir kavgaya karıştı, ancak görüntüler, bu olaydan önce başka bir oyuncunun yumruk attığını gösteriyor.

Rodri, kutlama yapmak için takım arkadaşlarına ve taraftarlarına doğru koşmak istediği anda Nahuel Molina, onun göğsüne tam isabetli bir yumruk attı. Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçilen İspanyol oyuncu, hemen arkasını dönüp hesap sormaya başladı.

Durum daha sonra tamamen kontrolden çıktı ve Paredes’in öfke patlamasıyla sonuçlandı. Kenneth Perez, NOS’un Dünya Kupası stüdyosunda, daha önce de sık sık şiddetli kavgalara karışan orta saha oyuncusunun davranışını kınadı.

İspanyol medyası da Paredes’e karşı hoşgörülü davranmıyor. Marca, durumu “çok üzücü bir sahne” olarak nitelendiriyor. “Olay, Paredes’e gösterilen kırmızı kartla sona erdi. Arjantinli oyuncu, saldırganlığı nedeniyle bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir. FIFA disiplin kurulu, kavgayı inceleyecek ve hangi yaptırımların uygulanacağına karar verecek.”

“Paredes’in saldırganlığı ne kadar da aşırı,” diyor Mundo Deportivo. “Boca Juniors’ın orta saha oyuncusu, final maçından sonra bile her şeye karışıyordu ve maç boyunca provokasyonlarda bulunup kuralların sınırında oynadıktan sonra yenilgiyi kabullenemedi.”

İspanyol kanal Teledeporte de Paredes’in davranışına iyi bir söz söylemiyor ve bu olayın daha da uzayacağını tahmin ediyor. “Paredes’in öfke patlaması tamamen kabul edilemez,” diye sonuçlandırılıyor.

Ayrıca, İngiliz gazeteci ve Cristiano Ronaldo’nun arkadaşı olan Piers Morgan’ın sözleri İspanyol medyasında geniş yer buluyor. “Maçın sonunda Arjantinlilerin, özellikle de Paredes’in sergilediği davranış iğrençti. Şiddet dolu ve aşağılık alçaklar, futbol için bir utanç. Bir takımın yenilmesini hiç bu kadar sevinçle izlememiştim,” dedi Morgan.