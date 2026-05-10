Tuhaf görüntüler: Martínez, Brian Brobbey'in yüzüne yumruk attı: VAR hiçbir şey yapmadı

Manchester United ile Sunderland arasındaki maçtan çok ilginç görüntüler ortaya çıktı. Lisandro Martínez, ceza sahası içinde Brian Brobbey’e yumruk attı, ancak bu hareketinden dolayı hiçbir ceza almadı.

İki eski takım arkadaşı arasındaki mücadeleden sonra Brobbey serbest kaldı ve derin pas aldı. O anda Martínez, yere düşen Sunderland forvetine yumruk attı.

Bu an VAR tarafından incelenmedi bile ve bu nedenle Martínez sahada kalmaya devam etti. Arjantinli oyuncu, geçen ay Dominic Calvert-Lewin'in saçını çektiği için üç maçlık ceza almıştı.

Brobbey ve Martínez, Ajax'ta birlikte oynadıkları dönemden tanışıyorlar. Amsterdam'da 23 maçta birlikte forma giydiler. 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında birlikte Hollanda şampiyonu oldular.

Manchester United ile Sunderland arasındaki maç, golsüz bir beraberlikle sona erdi. Senne Lammens, bir dizi önemli kurtarışıyla The Red Devils'ın en göze çarpan oyuncusu oldu.