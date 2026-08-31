Yeni belgesel A Beautiful Obsession'daki dikkat çekici görüntüler, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki son aylarına dair çarpıcı bir pencere açıyor. Bir maçın devre arasında yaptığı sert konuşmada İspanyol teknik adam, tüm kadronun gözleri önünde özellikle Tijjani Reijnders'e yöneliyor ve Hollandalı futbolcu ciddi şekilde küçük düşürülüyor.

Görüntüler, geçtiğimiz sezondan; Guardiola o dönemde Manchester City'nin başındaki onuncu ve son yılını geçiriyordu. Soyunma odasında, artık takımdan ayrılmış olan teknik adam oyuncularına, bir önceki hayal kırıklığı yaratan sezonun tekrarını görmek istemediğini anlatmaya çalışıyor.

"Geçen sezon da Manchester City'de olan tüm oyuncular için büyük soru şu: Yeniden böyle bir sezon mu yaşamak istiyorsunuz? O zaman geçirdiğimiz sezona inanmak mı istiyorsunuz?" diyerek başlıyor Guardiola'nın tiradı. Ardından dikkatini, 2025 yazında AC Milan'dan Manchester'a gelen Reijnders'e çeviriyor.

"Siz Avrupa'ya katılamazken o lanet AC Milan'daki son sezonundaki gibi bir sezonu yeniden mi yaşamak istiyorsun? Bunu istiyor musun? Bunu bir kez daha yaşamak istiyor musun?" Guardiola, takım arkadaşları izlerken Hollanda Milli Takımı oyuncusuna böyle çıkışıyor. "Geçen sezonumuzu yeniden yaşamak isteyip istemediğini kendine hatırlat."

Guardiola için bununla da bitmiyor; mesajını karakteristik yoğunluğuyla tamamlıyor. "Bunu istemiyorsanız, o zaman harekete geçmek zorundasınız. Aksi halde kazanamayacaksınız, dostlarım" diyerek oyuncularına sesleniyor.

Guardiola ile Reijnders'in geçen sezon birlikte dikkat çekici görüntüler verdiği tek an bu değildi. City'nin FA Cup'ta Southampton'ı 2-1 yendiği maçın ardından Guardiola, nisan ayında az önce oyundan alınan Hollandalı futbolcuya doğru koştu ve onu coşkuyla kucakladı.

Reijnders o dönemde Sky Sports'a bu baş başa görüşme hakkında neredeyse hiç konuşmak istemedi. Orta saha oyuncusu, "Bu bizim aramızda" dedi, ancak Guardiola daha sonra BBC'ye ona ne söylediğini yine de anlattı: "O kadar iyi oynadığı için onu öldürmek istediğimi söyledim. Tijjani ayrıca son dönemde çok fazla oynamayan bir oyuncu, ama mükemmel bir performans sergiledi."

Bu arada hem Guardiola hem de Reijnders Manchester'dan ayrıldı. Guardiola, geçen yaz on sezon ve yirmi büyük kupanın ardından City'ye veda ederken, Reijnders ise 19 Ağustos'ta bildirildiğine göre 61 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a satıldı.







