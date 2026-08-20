Lutsharel Geertruida'nın PSV'deki sağlık kontrolünün ardından perşembe günü ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Savunma oyuncusundan park halindeki aracının yanında bazı Feyenoord formalarını imzalaması istenirken, Eindhoven'a olası transferi Rotterdam'da son derece hassas bir konu olmayı sürdürüyor.

Görüntüler, Instagram'daki taraftar sayfası PSVUniverse tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Geertruida'nın sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra PSV oyuncu rehberi Mart van den Heuvel ile birlikte aracına doğru yürüdüğü görülüyor.

Aracının yanına geldiğinde Hollanda Milli Takımı oyuncusunun karşısına birkaç Feyenoord forması çıkarılıyor. Geertruida'dan bu formaları imzalaması isteniyor ve Rotterdam doğumlu oyuncu için bunun bir sorun teşkil etmediği görülüyor.

Geertruida'nın Eindhoven'a olası transferi, birkaç gündür Rotterdam'da tansiyonu ciddi şekilde yükseltmiş durumda. Eski Feyenoordlu oyuncu Rotterdam-Zuid'de büyüdü, futbola Overmaas'ta başladı ve taraftarların bir bölümü tarafından açıkça "Rotterdam-Zuid çocuğu" olarak görülüyordu.

Özellikle Rotterdam Radicals, PSV tercihi nedeniyle Geertruida'ya sert tepki gösterdi. Tutkulu taraftar grubu, geçmişi ve Feyenoord'daki mazisinin, Eindhoven'a atacağı adımı birçok taraftar açısından kabullenmesi zor bir hale getirdiğini yazdı.

Diğer Feyenoord taraftarları da sosyal medyada yaklaşan transfere yönelik memnuniyetsizliklerini dile getirdi. "İhanet" gibi ifadeler kullanılırken, olası transfer hatta Steven Berghuis'in Feyenoord'dan Ajax'a yaptığı çok konuşulan geçişle kıyaslandı.

Bu arada Geertruida'nın PSV'ye transferi henüz resmiyet kazanmış değil. 26 yaşındaki savunmacı Eindhoven'daki sağlık kontrolünden başarıyla geçti, ancak PSV anlaşmanın tamamen sonuçlanması için RB Leipzig'den gelecek nihai onayı hâlâ bekliyor.

PSV ile Leipzig daha önce satın alma opsiyonlu bir sezonluk kiralama formülü konusunda prensipte anlaşmaya varmıştı.







