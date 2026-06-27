Tuhaf: Brezilya'nın as kadrosundaki bir oyuncu basın toplantısında rakibiyle alay etti

Rayan, Brezilya ile Japonya arasındaki Dünya Kupası maçı öncesinde istemeden de olsa birçok Hollandalı futbol taraftarının öfkesini üzerine çekti. Bournemouth’un 19 yaşındaki forveti, bir basın toplantısında Japonya’nın en tehlikeli oyuncusunun kim olduğunu bilmediğini itiraf etti; bunun üzerine sosyal medyada kibir ve saygısızlık konusunda yoğun tartışmalar yaşandı. Brezilya ve Japonya, 29 Haziran Pazartesi günü Hollanda saatiyle 19.00'da Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Basın toplantısında Brezilyalı oyuncuya, Japonya'nın en tehlikeli oyuncusunun kim olduğu soruldu. "Ah be... Ah be... Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. En tehlikeli oyuncularının kim olduğunu bilmiyorum. Bunun için gerçekten maç kayıtlarını izlemem gerekir," diye yanıtladı Rayan, sırıtarak.

Ardından rakibe duyduğu saygıyı vurguladı. “Çok kaliteli bir takım. Çok güçlüler. En iyi halimizde olmak ve kazanmak için bütün hafta boyunca sıkı çalışıyoruz.”

ESPN’in Hollanda şubesi, görüntüleri Facebook’ta “Brezilya’nın forveti Rayan, rakibi Japonya karşısında şimdiden zorlanıyor” başlığıyla paylaştı ve bunun üzerine çok sayıda yorum geldi. “Ne kadar saygısızca. Japonya’ya destek veriyorum. Umarım Brezilya’yı 3-0 falan gibi bir skorla mahvederler,” diye yazdı Geoffrey.

Michel ise şöyle yanıtlıyor: "Japonya’yla alay ediyorlar, artık gerçekten Japonya’nın kazanmasını umuyorum." Leo ise kısa ama etkileyici bir şekilde şöyle diyor: "Kibirli."

Diğer izleyiciler ise bu sözleri Japonlar için ekstra bir motivasyon olarak görüyor. "Küçümseme. Bunu soyunma odasında kullanın. Ueda'ya hat-trick!" diye yazıyor Jan-Willem Capelle. Peter-Jan: "Kibir, düşüşün habercisidir." Gerard da şunu ekliyor: "Bu yüzden de içtenlikle Japonya'nın kazanmasını umuyorum."

Ancak herkes bu eleştirilere katılmıyor. Mateus Mendes, birçok kişinin bu tepkiyi yanlış yorumladığını düşünüyor. "Bence birçok kişi Brezilya mizahını anlamıyor. Siz Hollanda havasında kalın, haha, nefretçiler," diye yazıyor.

Rayan, Dünya Kupası’na yedek olarak başlamıştı, ancak Raphinha’nın Haiti maçında yaşadığı hamstring sakatlığının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımında şansını yakaladı. İskoçya maçında, sahanın üst kısmında topu ele geçirdikten sonra Vinícius Júnior’a yaptığı asistle bu güvene karşılık verdi.

Böylece Rayan, 1958’de Pelé’den bu yana Dünya Kupası’nda asist yapan en genç Brezilyalı oldu. Kanat forvetinin Japonya maçında da ilk 11’de yer alması bekleniyor.







