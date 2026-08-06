Bir İspanyol siyasetçi, Fas'ın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası organizasyonundan çıkarılması için resmi bir girişim başlatıldığını duyurdu.

İspanya Parlamentosu'ndaki "Birleşik Sol" (IU) ittifakının sözcüsü Enrique Santiago, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kastederek "Trump'ın uşağı" olarak nitelendirdiği kişinin düzenlediği FIFA Dünya Kupası'nın Fas'ta yapılması için yeterli güvencelerin bulunmadığını belirtti ve 2030 yılında bu Arap ülkesinde etkinliğin düzenlenmesine yönelik yürütülen tüm faaliyet ve hazırlıkların durdurulmasını talep etti.

İspanyol televizyonu TVE'ye verdiği röportajda, Santiago Dünya Kupası'nın bir "dostluk alanı" ve halkların buluşma noktasını temsil ettiğini açıkladı; bu nedenle Sebte kentindeki olayların ardından Fas ile bu tür bir iş birliğinin sürdürülemeyeceğini savundu ve Fas'a ciddi suçlamalar yöneltti.

Bunun üzerine "Birleşik Sol" lideri, İspanya'nın Portekiz ile birlikte Fas ile ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası organizasyonunun "insan haklarına saygının güvence altına alınması ve İspanyol egemenliğinin korunması sağlanana kadar" dondurulmasını talep etti.

"Birleşik Sol" sözcüsü, parlamento grubunun bu konunun parlamentoda tartışılmasının önünü açmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir öneri tasarısı sunacağını açıkladı ve tasarıyı Meclis üyeleri arasında uzlaşı ve tam bir mutabakatla geçirmeye çalışacaklarını belirtti.