Tuhaf bir röportajın Lisandro Martínez için çok büyük sonuçları var; takım arkadaşları saf tutuyor

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Sky Sports’un çarşamba öğleden sonra aktardığına göre Manchester United, Lisandro Martínez’i bu kış satmayı değerlendiriyor. Savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde Atlético Madrid’e 2-0 yenildikleri maçın ardından kulüp yönetimi hakkında pek de üstü kapalı olmayan açıklamalar yaptı.

Manchester United, salı akşamı Şampiyonlar Ligi’nde Atlético Madrid deplasmanında 2-0 kaybederek sezona yaptığı kötü başlangıcı sürdürdü. Maçın ardından Martínez kameraların karşısına geçti.





"Evet. Sportif direktörümüzden daha fazlasını beklerdim" diyen büyük hayal kırıklığı yaşayan Martínez, sportif direktör Jason Wilcox’a düşük not verdi. "Bu konuda çok dürüstüm. Daha büyük yatırımlar bekliyorum."

Arjantinli savunmacı, teknik direktör Michael Carrick’e ise daha ılımlı yaklaştı. "Sürekli teknik direktör değişiyor ama diğer alanlarda durum ne? Teknik direktörü veya oyuncuları işaret etmek kolay, ancak başkalarına da bakmalıyız."

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Martínez, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tökezlemesinden büyük üzüntü duydu. Eski Ajax oyuncusu, "Performans kötüydü, gerçekten kötüydü. Kendimi tutmalıyım. Bu, kulübümüzün mevcut durumunu yansıtıyor. Bu kulüp Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil" diyerek tepki gösterdi.

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Manchester United’ın transfer politikasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren savunmacı, "Geçen sezon harika bir performans sergiledik ve şimdi kulüp yönetiminden daha fazlasını bekliyoruz. Rekabete girebilecek transferler; çünkü diğer birçok takım da çok sayıda oyuncu alıyor" dedi.

Eski Ajax oyuncusunun sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Kulübün sözleşmeyi 2028 ortasına kadar uzatma opsiyonu bulunuyor ancak artık bu opsiyonu kullanmayacak gibi görünüyor. Bu kış bir transfer ihtimali masada. Kulüp muhabiri Laure Whitwell’e göre Manchester United, savunma oyuncusuna açıklamaları nedeniyle para cezası da verecek.

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Manchester United ayrıca sol ayaklı oyuncuya ek bir yaptırım uygulamayı düşünüyor. Kadrodaki birçok oyuncu da açıklamalardan hoşnut değil. Martínez’in kendilerini "yeterince iyi" bulmadığını düşünüyorlar.