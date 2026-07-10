Gazeteci Niels Dijkhuizen’in haberine göre, Gabi Caschili’nin Telstar’daki deneme süresi, iki başarılı haftanın ardından bir hafta daha uzatıldı. SC Cambuur, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusunun geçen yıl sona eren sözleşmesini, Haziran ayında Surhústerfean ile WKE’16 arasındaki maçın ardından çıkan kavgada sert darbeler indirdikten sonra yenilememe kararı almıştı.

Bu meşhur kavganın görüntüleri geçen yıl internette hızla yayıldı. Caschili bunun üzerine eleştiri oklarının hedefi oldu. Emmen doğumlu savunma oyuncusu, WKE forması giymişti ve maçı taraftar olarak izliyordu.

RTV Drenthe’nin görüntüleri, Caschili’nin bir adamı tuttuğunu ve bu kişinin ardından darp edildiğini gösteriyordu. Ayrıca savunma oyuncusu da iki sert yumruk attı.

Caschili'nin o dönemde Cambuur ile sözleşmesi sona ermek üzereydi. Leeuwarden'lı kulüp, bu olaydan önce onunla sözleşmesini uzatmak istiyordu.

Kanat savunmacısı, profesyonel futbolda yeni bir fırsat için bir yıl beklemek zorunda kaldı. Haziran sonunda aniden Telstar'da ortaya çıktı.

Cumartesi günü Caschili'yi Sparta Rotterdam ile önemli bir hazırlık maçı bekliyor. Muhtemelen bu maçın ardından kadroya kalıcı olarak alınacak. Telstar, eski genç milli oyuncuyu defansif orta saha oyuncusu olarak potansiyel bir takviye olarak görüyor.

Telstar’daki deneme süresi geniş çapta haberlere konu olan eski üst düzey yetenek Jean-Kévin Augustin, şu anda İsviçre’deki Yverdon Sport FC’de forma giyiyor.