Tuhaf bir karar... Hakem Suudi Arabistan'ı galibiyet golünden mahrum mu bıraktı?

2026 Dünya Kupası 8. Grup'un ilk turunda Suudi Arabistan ile Uruguay arasında 1-1 berabere biten maçın hakemi İtalyan Maurizio Mariani, karşılaşmanın son dakikalarında aldığı tartışmalı bir karar nedeniyle büyük bir tartışma yarattı.

Maçın son dakikalarında Uruguay milli takımı, galibiyet golünü bulmak için yoğun bir hücum baskısı uyguladı. Hakem 7 dakika uzatma süresi vermiş olmasına rağmen, Latin Amerika ekibinin Suudi savunmasını aşmak için aralıksız çabaları sürerken oyun yaklaşık 8. dakikaya kadar devam etti.

Tartışmalı bir pozisyonda, top yedek forvet Abdullah Al-Hamdan'a doğru ilerlerken ve Al-Hamdan Uruguay kalesiyle karşı karşıya kalmak üzereyken, hakem aniden maçın bittiğini ilan ederek atağı son anda durdurdu. Bu durum, hem Uruguaylı oyuncuları hem de taraftarlarını öfkelendirdi.

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Sosyal medya platformlarında, özellikle de "X" platformunda tepkiler patladı. Çok sayıda taraftar, hücumun devam ettiği ve fırsatın tamamlanmadığı bir anda verilen kararın etkileyici ve tartışmalı olduğunu düşünürken, diğerleri ise düdüğün zamanlamasının kritik olduğunu ancak "uygun olmayan" bir anda geldiğini savundu.

Uruguay'ın itirazları ve Suudi tarafının memnuniyeti arasında, maçın sonuna ilişkin karar maçın en önemli anı haline geldi ve Dünya Kupası'nın ilk turundaki en heyecanlı maçlardan birinde hakemlikle ilgili tartışmalara yeni bir sayfa ekledi.



















