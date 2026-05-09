Tuhaf bir istatistik: Liverpool'da oynayan Hollandalı oyuncu, 41. dakikada (!) ilk kez topa dokundu

Liverpool, uzun bir yaz tatiline çok ihtiyaç duyuyor; İngiliz medyası, Liverpool - Chelsea (1-1) maçının ardından bu sonuca varıyor. Arne Slot’un takımı Cumartesi öğleden sonra bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı; bu maçta özellikle bir Hollandalı oyuncu büyük bir başarısızlık sergiledi.

Cody Gakpo, "tamamen göze çarpmayan" bir maç çıkardı. 48 kez milli formayı giyen oyuncu, 17 yaşındaki Rio Ngumoha'nın sol kanatta ilk 11'de yer alması nedeniyle forvet pozisyonunda oynamak zorunda kaldı. Gakpo'yu forvet olarak sahaya sürme kararı, GOAL'un da belirttiği gibi, pek iyi sonuç vermedi.

"Oyuna girmekte zorlandı ve top bir kez ona geldiğinde, kendine güveni olmayan bir oyuncu gibi görünüyordu. Jones'un kafası için yapılan ortada ofsayt pozisyonunda olması ve golün iptal edilmesi üzücüydü," diyen muhabir Ameé Ruszkai, Gakpo'ya 4 puan verdi.

This Is Anfield ise bir adım daha ileri giderek Gakpo'ya 3 puan verdi. “Son yıllarda bir Liverpool oyuncusundan daha isimsiz bir performans görülmüş müydü?” diye sordu yayın organı.

“İnanılmaz bir şekilde, Gakpo ilk top temasını ancak 41. dakikada yaptı ve o ana kadarki tek katkısı, Chelsea’nin golüne yol açan faul oldu,” diye acı bir sonuca varıyor. “Felaket bir öğleden sonra, ikinci yarıda Jones’u kafa vuruşu için pozisyona sokarken bile gereksiz bir şekilde ofsayt pozisyonundaydı.”

Daily Mail de Gakpo'nun zorlandığını gördü ve Ngumoha'nın hiyerarşide yavaş yavaş Hollandalıyı geçeceğini düşünüyor. "Bugün oynamasının tek nedeni diğer forvetlerin sakatlıklarıydı," deniyor.

Sonunda Gakpo, 77. dakikada Slot tarafından kenara alındı. Toplamda forvet sadece 12 (!) kez topa dokundu. Bu durum, Gakpo'nun Liverpool'da geçirdiği zorlu sezonu vurguluyor.