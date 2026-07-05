Tuhaf: Beyaz Saray, Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için Gianni Infantino’yu aradı; forvet, FIFA tarafından aklandı

Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın “askıya alınması” konusu giderek daha da ilginç bir hal alıyor. Gazeteci Ben Jacobs’a göre, ABD’nin Dünya Kupası maçı biter bitmez Beyaz Saray, bu karara duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmek üzere FIFA ile temasa geçti.

FIFA Pazar günü, Bosna-Hersek ile oynanan maçta kırmızı kart görerek sahadan atılan ABD'li forvetin, Belçika ile oynanacak sekizinci final maçı için cezalandırılmadığını duyurdu.

Bu karar, bir cezasının belirli koşullar altında şartlı cezaya dönüştürülebileceğini öngören 27. maddeye uygun olarak alınmış. Cristiano Ronaldo da Dünya Kupası'ndan hemen önce, ilk başta üç maçlık ceza almasının ardından aynı muameleye maruz kalmıştı. Cezası bir maça indirildiği için, Dünya Kupası'nın başlangıcından itibaren kadroda yer almıştı.

Yine de, Balogun’un kırmızı kartıyla ilgili bu karar öncesinde, Beyaz Saray’dan FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya dikkat çekici bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia ediliyor. Bu görüşmede, ilk verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesi için ısrarlı bir talepte bulunulduğu belirtiliyor.

Ancak FIFA’ya göre, bu telefon görüşmesi Balogun’un aklanmasına ilişkin nihai karara hiçbir etki yapmadı. Dünya Futbol Federasyonu, “27. Maddede belirtilen yetkiler ve disiplin kurulunun bağımsızlığı göz önüne alındığında, bu durum sonucun üzerinde herhangi bir etki yaratamazdı” açıklamasında bulundu.

Siyasi üst düzeyden de tepkiler geldi. Başkan Donald Trump, FIFA’nın kararını takdir ettiğini belirtti. “Doğru olanı yaparak büyük bir adaletsizliği düzelttikleri için FIFA’ya çok teşekkür ederim!” dedi.

Böylece Balogun, Pazartesi gecesi Salı sabahı saat 02.00’de oynanacak Belçika ile yapılacak sekizinci final maçında forma giyebilecek. Bu durum, ilk 11’de yer almayı umut eden PSV forveti Ricardo Pepi için kötü bir haber anlamına geliyor.