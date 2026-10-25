Martin Keown, Chelsea'nin evinde Tottenham'a 2-0 yenilmesinin ardından Xabi Alonso'nun şaşırtıcı taktik tercihlerini sorguladı. Eski Arsenal savunmacısı, teknik direktörün yedek kulübesindeki tecrübeli bir forveti oyuna almak yerine neden sahte dokuz düzenini tercih ettiğini anlayamadı.

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Tottenham, Stamford Bridge'de ender görülen bir galibiyet aldı

Tottenham, cumartesi akşamı Stamford Bridge'de ender görülen bir Chelsea karşısında 2-0'lık galibiyet elde etti. Bu, Tottenham'ın söz konusu statta 36 yılda aldığı yalnızca ikinci lig galibiyetiydi. Yedek kalecinin kornerden kendi kalesine attığı gol konuk ekibi öne geçirdi. Ardından Mathys Tel, bireysel becerisiyle attığı müthiş golle maçın sonucunu belirledi ve üç puanı getirdi.

Chelsea, sahanın her bölgesinde sıkıntılı bir öğleden sonra geçirdi. Cole Palmer'ın kırmızı kart görmesi de Tottenham'ın iki golü arasında yaşandı ve ev sahibi ekibin hayal kırıklığıyla geçen Londra derbisini daha da kötüleştirdi.

Keown, tuhaf taktiksel tercihi sorguladı

Chelsea Teknik Direktörü Alonso, Tottenham karşısında Morgan Rogers'ı sahte dokuz rolünde ilk 11'de başlattı. Bu karar, formda forvet Joao Pedro'nun hafta içinde antrenmanda sakatlanmasının ardından geldi. Arsenal efsanesi Keown, bu dizilişi BBC'nin Match of the Day programında sert biçimde eleştirdi. Keown'a göre taktiksel değişiklik tamamen ters tepti ve Chelsea'nin hücum tehdidini zayıflattı.

Keown ilk 11'e ilişkin, "Bu garip görünüyordu, gerçekten garip görünüyordu" dedi. "Morgan Rogers'ın Aston Villa'da hiç ileri uçta oynadığını hatırlamıyorum ve bugün de hiç iyi bir performans sergilediğini düşünmüyorum."

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Welbeck yedek kulübesinde bekledi

Alonso'nun yedek kulübesindeki seçenekleri, Rogers'ı alışık olmadığı bir mevkide oynatma kararını daha da dikkat çekici hâle getirdi. Chelsea teknik direktörünün elinde, Premier League tecrübesine sahip forvet Danny Welbeck vardı. Welbeck ancak ev sahibi ekip skoru çevirmeye çalışırken maçın sonlarında oyuna alındı. Keown, sahada doğal bir santrfor yokken yapılan bu tercihi hiç anlamadığını kabul etti.

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Keown, "Danny Welbeck'in neler sunabileceğini ve takıma neler katabileceğini hepimiz biliyoruz" diye ekledi. "Onu maçın sonlarında kullandılar ama neden ilk 11'de başlamadığını gerçekten anlayamıyorum."

Chelsea'yi kritik kupa maçı bekliyor

Alonso, Londra derbisindeki acı yenilginin ardından takımını hızla toparlamak zorunda. Chelsea, çarşamba akşamı önemli bir kupa maçıyla yeniden sahaya çıkacak. Takım, İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü turunda Liverpool'la karşılaşacak. Bu maç, Chelsea'ye yenilginin ardından hemen toparlanma ve gol yollarında formunu bulma fırsatı sunuyor.

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Tottenham'ın ise sıradaki mücadelesine hazırlanmak için tam bir haftası var. Gelecek hafta sonu Premier League'de Londralı rakibi Crystal Palace ile karşılaşacak.