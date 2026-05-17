Tuhaf: Ajax taraftarları, Zwolle'ye giderken Feyenoord taraftarlarının arabasını ateşe verdi

De Stentor'un haberine göre, Pazar öğleden sonra Putten yakınlarındaki A28 otoyolunda bir araba yangını meydana geldi. X'teki görüntülere ve haberlere göre, araba PEC Zwolle ile oynanacak deplasman maçına giden Feyenoord taraftarlarına ait olduğu için Ajax taraftarları tarafından ateşe verildi.

“A28 otoyolundaki Feyenoord dönüş noktasında Ajax ve Feyenoord taraftarları arasında bir çatışma yaşandı” diye yazıyor voetbal_ultras Instagram'da.

"Feyenoord taraftarlarına ait bir arabanın ateşe verildiği dışında henüz başka bir ayrıntı bilinmiyor" diye ekliyor yayın organı.

De Puttenaer, olayla ilgili biraz daha fazla bilgiye sahip. “Acil servis ekipleri olay yerine vardıklarında, otoyolun üzerinde yoğun siyah duman yükseliyordu. Araba, otoparkın arka kısmında duruyordu ve yakın çevresinde başka araç yoktu.”







