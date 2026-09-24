Eski Fransa Milli Takımı yıldızı Thierry Henry, vatandaşı ve eski takım arkadaşı Zinedine Zidane'ın Fransa'nın yeni teknik direktörü olarak atanması karşısındaki tavrına dair soru işaretleri uyandırdı.

Henry, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenmesi hakkında konuşmayı uzatmaktan kaçınarak, Zizou yönetiminde Fransa'nın yeni döneminin başlangıcı üzerine kısa bir yorumla yetindi.

İspanyol "As" gazetesine verdiği röportajda Henry'ye, Zidane'ın Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine gelişi soruldu, ancak Henry eski Real Madrid teknik direktörünün milli takımdaki başlangıcı hakkında herhangi bir analiz yapmamayı tercih etti.

Henry kısaca şöyle konuştu: "Bu benim sorunum değil, ona en iyisini diliyorum."

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Eski Arsenal yıldızının yanıtı son derece kısa oldu; milli takımın yeni döneminin ayrıntılarına girmekten kaçınmayı tercih ederek, daha önce Fransa Milli Takımı formasını birlikte giydiği Zidane'a yalnızca başarı dileklerini iletmekle yetindi.

Dikkat çeken nokta, Henry'nin röportajdaki diğer sorulara verdiği yanıtların uzun uzun olmasıydı; bu da anlaşmazlıkların varlığı ya da Zidane'ın seçilmesine karşı bir tavır bulunduğu yönünde tahminlere kapı aralıyor.

Fransa Milli Takımı, Zidane yönetimindeki yolculuğuna yarın cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nin ilk hafta maçında ev sahibi Türkiye ile karşılaştığında başlayacak.

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