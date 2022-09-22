Kerimoğlu, kendisine hayran bırakmasına rağmen bazı özellikleriyle de şaşırttı.

Galatasaray, Rangers ve Blackburn Rovers gibi takımların formasını giyen Tugay, futbol oynadığı dönemde herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Orta sahada bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle taraftarların sevgisini kazandı.

Ancak, çok fazla kimsenin bilmediği bazı özelliklere de sahipti.

O dönemde, Tugay'la beraber oynayan takım arkadaşı onun için "harikaydı" ifadesini kullanırken çok gizli bir bilgi de veriyor.

Tugay, Rangers'ın ardından 2001 ve 2009 yılları arasında Blackburn Rovers'ta sekiz yıl geçirdi ve orada da büyük bir beğeni kazandı.

Teknik direktör Graeme Souness, Galatasaray'da onunla çalıştıktan sonra sarı-kırmızılı ekibe 1.3 milyon Sterlin ödeyerek tekrar onu takımına dahil etti.

O, Rangers ile İskoç Premier Ligi ve İskoç Kupası'nı kazandı ve ardından Blackburn'ün kulüpteki ilk sezonunun sonunda 2002'de Lig Kupası zaferine ulaşmasına yardımcı oldu.

2000 ve 2003 yılları arasında Rovers'ta oynayan Craig Hignett, sağlıksız alışkanlığına rağmen yeteneği ile göz kamaştıran Tugay'ı ağzı açık bir şekilde izledi.

Ne söylendi?

Undr The Cosh podcast'ine şunları söyledi: "Aptaldı. Tugay'a bakarsanız bir asker gibi sigara içiyordu.

"Devre arasında sigara içerdi ve hızlı değil, uzun mesafe koşamazdı, çünkü bunu yapmazdı.

"Onun yapamayacağı birçok şey vardı.

"Ama, onun harika bir zekası vardı. Ne kadar iyi olduğu gülünçtü. Vizyonu, etrafındaki insanların farkındalığı, topu tutuş şekli harikaydı.

"O sadece... Yani, oraya bakıyor olabilir ve sen kaçarsın ve seni çılgın bir arka ya da küçük bir geri pasla bulurdu. Korkutucuydu."

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Tugay Kerimoğlu ne yapıyor?

2009'da Blackburn'den ayrıldıktan sonra emekli oldu. Türkiye'ye dönmeden önce eski Rovers takım arkadaşı ve menajeri Mark Hughes'un başındayken Manchester City'de koçluk yaptı.

Galatasaray gençlik akademisinin başına geçti, ardından iki kez teknik direktör yardımcısı oldu. 2015/16 sezonunda Şanlıurfaspor'da kısa bir süre başantrenörlük yaptı.

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