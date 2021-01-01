Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre Milli Takımı'nı seçti

TFF, Ümit Milli Takım'a seçilen Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre Milli Takımı'nı tercih ettiğini duyurdu.

A Milli Takım ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ümit Milli Takım kadrosu da açıklanmıştı.

Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilen Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre Milli Takımı'nı seçtiği sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

"Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadroda yer alan ve Sırbistan müsabakasında 45 dakika süre alan Mohamed Zeki Amdouni, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak olan Ukrayna karşılaşmasının kamp kadrosuna da alınmıştır.

"Ancak futbolcunun kulübü tarafından tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Millî Takımı'nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir.

"Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Mohamed Zeki Amdouni'nin kariyerinden satırbaşları

20 yaşındaki oyuncu 4 Aralık 2000 tarihinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi.

Futbola FC Meyrin'de başlayan Amdouni, 2018 yılında Etoile Carouge takımına kiralandı. Burada bir yıl geçiren genç oyuncu 1 Temmuaz 2019'a Stade-Lausanne takımına imza attı.

Stade-Lausanne takımıyla İsviçre ikinci liginde mücadele eden Amdouni, 31 karşılaşmada 11 gol atarken dört kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Genellikle sol kanatta görev yapan başarılı oyuncu aynı zamanda 10 numara pozisyonunda ve forvette de oynama özelliğine sahip.