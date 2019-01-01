Türkiye'nin ilk spor inovasyonu programında şampiyon belli oldu

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen, sporda alanında bir ilk olan HYPE SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı’nın kazananları belli oldu.

’de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyona ve bölgedeki spor teknolojisi startup’larının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan HYPE SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı’nın kazananları belli oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin 1907 Tribünü’nde gerçekleşen ‘Demo Day’de yatırımcılarla buluşan projelerden BAGAJ (Uygulama ile kiralanabilen emanet ve teslimat hizmet platformu) ve Sports and Merits (Türkiye’nin en esnek spor merkezi üyeliği) SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı’nın birincisi oldu.

Yatırımcılar ve basın mensuplarının yoğun bir katılımıyla başlayan program, endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimi/katılımı ve espor alanlarında 7 start-up ‘Demo Day’de yatırımcılarla buluştu.

Spor ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken isimlerden biri olan Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, Goal Türkiye ve Mackolik'e yaptığı açıklamada, "Bu projenin bireysel olarak yatırımcılarından biriyim. HYPE'ın dünya çapında yapmaya çalıştığı şeyler zaten kulüplerle ve üniversite gibi kuruluşlarla bir araya gelerek hızlandırıcı programları yaratmak. Türkiye'de sporla girişimciliği bir araya getirmek adına İstanbul ayağında hem 1907 Derneği'nin katılımıyla Fenerbahçe kulübünün dahil olması hem de MEF Üniversitesi'nin dahil olması bu konuda çok önemli bir adım. Ben de yaklaşık 6 senedir girişimcilik dünyasında yatırımcı yatırımcı olarak bu projede çok heyecanlandığımı söyleyebilirim. Çünkü işin içerisine spor girdiği zaman kullanıcılara kolay ulaşabileceğin imkanlar oluşabiliyor. Ve ürününü ya da hizmetini gerçekten kanıtlamak adına yaratabileceğin bir sürü imkan var. Sadece kulüplerin sporcu bazında yapabileceği analizler bakımından değil aynı zamanda salon ve stadlarda kulüp, oyuncuların ve taraftarların etkileşimi adına yapılabilecek bir sürü imkan var. Bu noktada da ben önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.