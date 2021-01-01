Türkiye'nin Euro 2020'deki İsviçre ve Galler maçlarına seyirci alınabilir

A Milli Takım'ın Euro 2020'de grup aşamasında iki maç oynayacağı Bakü'de maçlar seyircili olabilir.

Euro 2020'nin maç takvimi ve ev sahipliği yapacak şehirler hakkında soru işaretleri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Son dönemde federasyonlardan ve hükümetlerden gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi ve Türkiye için olumlu bir haber çıktı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Euro 2020'nin Bakü'de oynanacak dört karşılaşmasına yüzde 50 seyirci alınabileceğini duyurdu.

Kararın hem yerel taraftarlar, hem de vize ve Covid-19 gereksinimlerini hayata geçirmeleri şartıyla Bakü'de oynayacak ülkelerin taraftarları için de geçerli olacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin tüm gerekli bilgilerin UEFA'ya da sunulduğu belirtildi.

Türkiye Euro 2020'de hangi şehirde hangi takımlarla oynayacak?

Türkiye, Euro 2020'de A Grubu'nda yer alıyor.

Açıklanan takvime göre A Milli Takım turnuvanın açılış maçını İtalya ile Roma'da oynayacak.

Daha sonra Bakü'ye geçecek olan Ay-Yldızlılar, 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da İsviçre ile karşılaşacak.

Bakü'deki karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan Bakü Olimpiyat Stadyumu, 69 bin kapasiteye sahip.

Azerbaycan'a vize var mı?

Azerbaycan’ın kara sınır kapılarında vize uygulaması yoktur. Bakü Haydar Aliyev Havaalanı veya Gence Uluslararası Havaalanı'ndan ise 1 aylık vize alabilmektedirler. Azerbaycan’a kara yoluyla gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizelerini Azerbaycan’ın Türkiye’de bulunan dış temsilciliklerinden alabilmektedir.

Bakü'de oynanacak diğer maçlar hangileri?

Bakü'de Türkiye'nin maçlarının yanı sıra iki karşılaşma daha oynanacak.

Türkiye'nin grubunda yer alan ekiplerden İsviçre ve Galler, 12 Haziran'da sahaya çıkacak. 3 Temmuz'da oynanacak çeyrek final maçına da Bakü ev sahipliği yapacak.

Diğer şehirlerde durum ne?

Euro 2020'ye Bakü ile beraber Roma, Londra, Bilbao, Bükreş, Münih, Kopenhag, Saint Petersburg, Amsterdam, Dublin ve Glasgow ev sahipliği yapacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle listede değişimler yaşanabilir. Fakat son dönemde gelen haberler olumlu ilerliyor. Londra, işin altından kalkacağının sinyallerini vermekle kalmadı, aynı zamanda tüm turnuvaya da talip olduğunu açıkladı.

Bu hafta içinde ise Roma, Amsterdam ve Bilbao'dan gelen açıklamalar ise maçların seyircili oynanması yönünde oldu. Saint-Petersburg'da ise salgının ilk günlerinden itibaren spor müsabakalarına seyirci alınıyor.

Euro 2020 ne zaman?

Bir sene ertelenen Euro 2020, 11 Haziran'da İtalya - Türkiye maçı ile başlayacak, 11 Temmuz'da Wembley'de oynanacak finalle son bulacak.