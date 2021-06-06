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Türkiye’nin EURO 2020’deki forma numaraları belli oldu: Hangi oyuncu kaç numaralı formayı giyecek?

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Milli Takım oyuncularının Euro 2020'de formalarında taşıyacakları isim ve numaralar açıklandı.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre formalarda yer alacak isim ve numaralar şu şekilde:

Oyuncu Forma Numarası
Mert Günok 1
Zeki Çelik 2
Merih Demiral 3
Çağlar Söyüncü 4
Okay Yokuşlu 5
Ozan Tufan 6
Cengiz Ünder 7
Dorukhan Toköz 8
Kenan Karaman 9
Hakan Çalhanoğlu 10
Yusuf Yazıcı 11
Altay Bayındır 12
Umut Meraş 13
Taylan Antalyalı 14
Ozan Kabak 15
Enes Ünal 16
Burak Yılmaz 17
Rıdvan Yılmaz 18
Orkun Kökçü 19
Abdülkadir Ömür 20
İrfan Can Kahveci 21
Kaan Ayhan 22
Uğurcan Çakır 23
Kerem Aktürkoğlu 24
Mert Müldür 25
Halil Dervişoğlu 26

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