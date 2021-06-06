Türkiye’nin EURO 2020’deki forma numaraları belli oldu: Hangi oyuncu kaç numaralı formayı giyecek?
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TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre formalarda yer alacak isim ve numaralar şu şekilde:
|Oyuncu
|Forma Numarası
|Mert Günok
|1
|Zeki Çelik
|2
|Merih Demiral
|3
|Çağlar Söyüncü
|4
|Okay Yokuşlu
|5
|Ozan Tufan
|6
|Cengiz Ünder
|7
|Dorukhan Toköz
|8
|Kenan Karaman
|9
|Hakan Çalhanoğlu
|10
|Yusuf Yazıcı
|11
|Altay Bayındır
|12
|Umut Meraş
|13
|Taylan Antalyalı
|14
|Ozan Kabak
|15
|Enes Ünal
|16
|Burak Yılmaz
|17
|Rıdvan Yılmaz
|18
|Orkun Kökçü
|19
|Abdülkadir Ömür
|20
|İrfan Can Kahveci
|21
|Kaan Ayhan
|22
|Uğurcan Çakır
|23
|Kerem Aktürkoğlu
|24
|Mert Müldür
|25
|Halil Dervişoğlu
|26
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