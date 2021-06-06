Türkiye’nin EURO 2020’deki forma numaraları belli oldu: Hangi oyuncu kaç numaralı formayı giyecek?

Milli Takım oyuncularının Euro 2020'de formalarında taşıyacakları isim ve numaralar açıklandı.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre formalarda yer alacak isim ve numaralar şu şekilde:

Oyuncu Forma Numarası Mert Günok 1 Zeki Çelik 2 Merih Demiral 3 Çağlar Söyüncü 4 Okay Yokuşlu 5 Ozan Tufan 6 Cengiz Ünder 7 Dorukhan Toköz 8 Kenan Karaman 9 Hakan Çalhanoğlu 10 Yusuf Yazıcı 11 Altay Bayındır 12 Umut Meraş 13 Taylan Antalyalı 14 Ozan Kabak 15 Enes Ünal 16 Burak Yılmaz 17 Rıdvan Yılmaz 18 Orkun Kökçü 19 Abdülkadir Ömür 20 İrfan Can Kahveci 21 Kaan Ayhan 22 Uğurcan Çakır 23 Kerem Aktürkoğlu 24 Mert Müldür 25 Halil Dervişoğlu 26

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