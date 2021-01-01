Türkiye'nin Burak Yılmaz'ı var, onların yok

A Milli Takım, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların diğer golü Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez rakibine dört gol attı ve tarih yazdı. 90+4'te Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtardı.

Türkiye, bu sonuçla G Grubu'na 3 puanla başlamayı başardı.

Türkiye - Hollanda maçında golleri kimler attı?

Karşılaşmada gol perdesi ilk yarının başlarında açıldı. 15. dakikada ani gelişen Türkiye hücumunda Burak Yılmaz ceza sahası dışından kaleye vurdu, savunmada Matthijs De Ligt'e çarpan top ağlara gitti.

33. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Okay Yokuşlu, Malen ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Michael Oliver, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı.

46. dakikada Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı harika vuruşla fileleri havalandırdı ve farkı üçe çıkardı.

75. dakikada Depay'ın ortasında Davy Klassen, klas bir hareketle dönüşünü yaptı ve şutu çekerek topu ağlara gönderdi.

76. dakikada Depay sol kanattan ortaladı, Frankie De Jong ön direkte kafayı vurdu ve Uğurcan'dan seken top ağlara gitti.

81. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-2'ye getirdi.

Türkiye - Hollanda maçının kırılma anı

Burak Yılmaz'ın 81. dakikada frikikten kaydettiği muhteşem gol, maçın kırılma anıydı.

Zira bu gol gelmese, skoru 3-2'ye getirip momentumu eline geçiren Hollanda, maçın son bölümde Türkiye'yi zor duruma sokabilirdi.

Türkiye - Hollanda maçının oyuncusu

Hat-trick yapan Burak Yılmaz, maçın oyuncusu olmayı hak etti.

Türkiye - Hollanda maçının rakamı: 3

A Milli Futbol Takımı, kritik galibiyetle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 3 puanla başladı.

İki takım kaç puanda?

Türkiye, bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken Hollanda ise 0 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

A Milli Futbol Takımı, 27 Mart'ta G Grubu ikinci maçında Norveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hollanda da aynı akşam, Letonya'yı konuk edecek.