Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndaki ilk maç fobisi

A Milli Takım, daha önce katıldığı altı büyük turnuvanın tamamında ilk maçını kaybetti.

Euro 2008’de yaptığı geri dönüşlerle turnuvaya damgasını vuran Türkiye, büyük turnuvalara dezavantajlı başlamayı gelenek haline getirdi.

Şu ana kadar Avrupa Şampiyonası’nda dört, Dünya Kupası’nda ise iki kez boy gösteren Türkiye, grup aşamasında çıktığı ilk maçların hepsinde sahadan yenik ayrıldı.

Euro 96

Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2000

Türkiye 1-2 İtalya

Euro 2008

Türkiye 0-2 Portekiz

Euro 2016

Türkiye 0-1 Hırvatistan

1954 Dünya Kupası

Türkiye 1-4 Batı Almanya

2002 Dünya Kupası

Türkiye 1-2 Brezilya

1996 Avrupa Şampiyonası’ndaki Hırvatistan yenilgisi, Alpay’ın gole giden Vlaovic’i düşürmeme kararıyla hafızalara kazınmıştı. Alpay bu hareketiyle Fair-Play ödülü alırken, pozisyonla ilgili tartışmalar uzun süre devam etti.

Euro 2000’de Ay Yıldızlılar'ın ilk rakibi, 21 yıl aradan sonra yine açılış maçında karşılaşmaya hazırlandığımız İtalya'ydı. Conte'nin sayısına Okan Buruk’la yanıt veren Türkiye, Inzaghi’nin penaltı golüyle mücadeleyi kaybetmişti.

Euro 2008’e Portekiz yenilgisiyle giren Türkiye, kalan maçlarda turnuva tarihinin en heyecan verici performanslarından birine imza atarak yarı finale kadar yürümüş ve Avrupa Şampiyonaları’ndaki en başarılı derecesini elde etmişti.

Euro 2016’daki ilk maçında Hırvatistan’a Modric’in golüyle mağlup olan Türkiye, bu kez beklenen geri dönüşü yapamamış, en iyi üçüncüler arasında kendine yer bulamayan Milliler, turnuvaya erken veda etmişti.

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